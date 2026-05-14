A Savigliano tornano le visite guidate della città in concomitanza degli eventi

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, in collaborazione con l'Ufficio turistico cittadino, organizza alcune visite guidate in concomitanza con gli eventi in programma nelle prossime settimane.

Si comincia domenica 17 maggio: in occasione di Quintessenza, alle 15 si terrà la visita guidata “Scopri Savigliano” (costo: 2 euro a persona, prenotazioni:ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it).

Il 23 maggio, per a Festa della Cultura, alle 10, presso l'Ara della Vittoria, si svolgerà la visita “Savigliano in guerra”. Spiegano dall'Ufficio turistico: "Nel 1930 il Podestà Annibale Galateri decise di dedicare uno spazio monumentale agli eroi che avevano perso la loro vita in guerra. In quell’epoca possedere un’arma era la normalità, i contrasti si risolvevano con la forza e conquistare e sottomettere un altro paese era considerato un vanto. Il racconto permetterà di fare un tuffo in un passato in cui la guerra aveva un valore eroico e chi chiedeva la pace era considerato un vile". Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it.

Il giorno successivo, il 24 maggio, sempre in occasione della Festa della Cultura e della Giornata nazionale dell'Associazione Dimore storiche italiane, alle 15 e alle 16.30 verrà proposta una visita gratuita a palazzo Cravetta, con la speciale partecipazione del prof. Emanuele Bonis, curatore del progetto "Savigliano di pietra".

Infine, il 6 giugno “Appuntamento in giardino”. Alle 14 si terrà la visita a palazzo Cravetta e al suo giardino, mentre alle 15 si terrà “L’epidemia dell’Assurdo, spettacolo itinerante sull’incomunicabilità dell’essere umano a cura di Claudio Del Toro –Teatro e Società, con gli allievi del laboratorio “Attori in corso” 2026.

"L'Associazione Parchi e Giardini d'Italia – dicono dall'Ufficio turistico – sostiene da anni il progetto internazionale 'Rendez-vous aux jardins' che ha l'obiettivo di valorizzare giardini pubblici e privati in tutta Europa e di contribuire al loro censimento. Quest'anno all'evento partecipa anche il nostro palazzo Cravetta".

La visita costa 3 euro a persona, e prevede la prenotazione obbligatoria (ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it).