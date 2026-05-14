VERSO LE COMUNALI / Paolo Olivero: “La mia candidatura nasce dall’ascolto dei cittadini” [VIDEO]

A pochi giorni dal voto, entra nel vivo la campagna elettorale a Diano d’Alba, dove l’imprenditore vitivinicolo Paolo Olivero si candida con la lista “Vivere Diano d’Alba” alla carica di primo cittadino.

Concreto e molto funzionale, il programma proposto ai dianesi da Olivero è una sintesi di metodo e razionalità, con molta attenzione al territorio e a chi lo vive ogni giorno: “La mia candidatura nasce dall’ascolto dei cittadini e dalla volontà di costruire un percorso condiviso” afferma “credo in un’amministrazione vicina alle persone, capace di tutelare il territorio e le attività che lo rendono vivo. Siamo una squadra che unisce l'esperienza amministrativa alla freschezza di nuove competenze professionali”.

[Il municipio di Diano d'Alba]

Nella videointervista i punti principali del programma, con le sottolineature sui temi del turismo, delle attività commerciali, degli spazi per lo sport e per i giovani, dell’utilizzo dello Spianamento San Sebastiano, delle manifestazioni, delle attività scolastiche e di quelle culturali. (vedi video)

L'INTERVISTA [VIDEO]

Ricordiamo com’è composta la lista “Vivere Diano d’Alba”: Olivero Paolo, enologo, candidato sindaco. Candidati consiglieri: Artusio Guido, enologo autista N.C.C.; Borgi Serena, imprenditrice; Cocino Claudio, manager Ferrero; Foglia Francesco, impiegato tecnico in automazione navale; Mazza Andrea, imprenditore in ambito Telecomunicazioni; Mazzeo Salvatore, artigiano carrozziere; Moro Fabrizio, ragioniere commercialista; Piras Roberta, impiegata amministrativa; Pittatore Roberto, pensionato; Rolfo Simone, enotecnico imprenditore vitivinicolo; Savigliano Elisa, controller dipendente Ferrero.

Paolo Olivero, da esperto del settore, non si sottrae all’argomento 'vino': “Certamente il Dolcetto di Diano d’Alba è una nostra eccellenza, ben accompagnato da altri vini e da altri prodotti agricoli sui quali avremo particolare attenzione, per una sempre maggior rivalutazione, sia qualitativa che economica”.

I prossimi incontri della lista “Vivere Diano d’Alba” con gli elettori si terranno mercoledì 20 maggio presso il circolo della pallonistica in frazione Ricca, giovedì 21 maggio al circolo di valle in frazione Valle Talloria e venerdì 22 maggio presso la "Locanda ‘d Batista" nel capoluogo, tutti sempre alle 20.30.

[Diano d'Alba, balcone sulle Langhe]