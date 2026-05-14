Atleti da mezza Italia a Cuneo per la gara nazionale di canoa slalom: appuntamento a domenica 24 maggio

Cuneo si prepara ad accogliere una nuova giornata di sport, natura e competizione. Domenica 24 maggio, presso la Sede Nautica del Granda Canoa Club, ai Laghi artificiali Tetti Lupo di Madonna delle Grazie, si svolgerà la gara nazionale di canoa slalom, organizzata dall’A.S.D. Granda Canoa Club.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cuneo, porterà in città atleti e società provenienti da diverse regioni italiane, confermando il crescente ruolo del territorio cuneese nel panorama nazionale della canoa slalom. La manifestazione rappresenta non solo un appuntamento agonistico di rilievo, ma anche un’occasione per valorizzare un’area sportiva immersa nel Parco Fluviale Gesso e Stura, dove acqua, sport e ambiente naturale si incontrano.

Il Granda Canoa Club, centro di riferimento territoriale per la Federazione Italiana Canoa Kayak, prosegue il proprio percorso di crescita puntando sulla formazione dei giovani, sulla promozione dello sport all’aria aperta e sullo sviluppo di un polo dedicato alla canoa slalom nel Nord-Ovest.

La gara si svolgerà sul campo slalom allestito nel canale irriguo Bealera Maestra, dove gli atleti dovranno affrontare un percorso tra porte sospese sull’acqua, mettendo in gioco velocità, precisione, forza e capacità di lettura della corrente. La canoa slalom è una disciplina spettacolare, in cui ogni errore può costare secondi preziosi e ogni manche richiede concentrazione assoluta.

Dopo il successo della precedente edizione, che aveva visto una significativa partecipazione di atleti, tecnici, volontari e appassionati, il Granda Canoa Club si prepara a vivere un’altra giornata di grande sport. Fondamentale sarà, ancora una volta, il contributo dei volontari, delle famiglie e delle realtà del territorio che sostengono l’organizzazione dell’evento.

Un ringraziamento particolare va alle aziende del territorio che hanno voluto supportare la manifestazione: NORD ENGINEERING SpA, Perano SpA, Assicurazioni Generali Cuneo, Venchi SpA, BDQ Fisio&Medical Center s.n.c. e Decathlon Cuneo.

La manifestazione sarà aperta al pubblico e rappresenterà un’occasione speciale per scoprire da vicino una disciplina olimpica affascinante, ricca di energia e passione.

L’appuntamento è per domenica 24 maggio a Cuneo, presso la Sede Nautica del Granda Canoa Club, a partire dalle 9.30.