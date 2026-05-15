A Boves domenica 24 maggio...Dillo con una canzone!

Appuntamento con la musica domenica 24 maggio alle ore 21 in piazza dell’Olmo a Boves in compagnia della Cooperativa “Il Ramo”. L’evento “Dillo con una canzone!” regalerà al pubblico una serata all’insegna del Rock e dell’allegria. Una serata in collaborazione dell’Istituto Musicale di Boves.

“Dillo con una canzone!” È quello che molto spesso fanno le persone della cooperativa il Ramo, raccontare piccole o grandi cose della propria vita attraverso la musica.

Spiega Alessandro Cometto, promotore dell’iniziativa: “Questo progetto va avanti da oltre un decennio e negli anni ha assunto varie forme di coinvolgimento: scuole materne, elementari e superiori, case di riposo, centri diurni. In questi ultimi anni in particolare l'Istituto musicale di Boves ha reso gli spettacoli più belli grazie alla presenza di numerosi allievi e insegnanti”.

Non resta che segnare sul calendario la data!

Domenica 24 alle 21 a Boves, uno spettacolo da non perdere!

In caso di maltempo l’evento si terrà presso il teatro parrocchiale Banca di Boves.