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Successo ai Campionati Junior di Giochi Matematici per il plesso di Villanova Mondovì capoluogo
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Attualità | 15 maggio 2026, 19:27

Successo ai Campionati Junior di Giochi Matematici per il plesso di Villanova Mondovì capoluogo

Gli alunni si sono messi alla prova affrontando individualmente una serie di giochi e rompicapi, da risolvere in un tempo massimo di 90 minuti

Successo ai Campionati Junior di Giochi Matematici per il plesso di Villanova Mondovì capoluogo

Il 25 marzo le classi quarte e quinte della scuola primaria del plesso di Villanova Mondovì capoluogo hanno partecipato ai Campionati Junior di Giochi Matematici, un’importante iniziativa dedicata alla valorizzazione del pensiero logico e delle competenze matematiche. 

Gli alunni si sono messi alla prova affrontando individualmente una serie di giochi e rompicapi, da risolvere in un tempo massimo di 90 minuti. L’attività ha rappresentato un’occasione stimolante per sviluppare la capacità di ragionamento, la concentrazione e il problem solving, promuovendo la passione per le discipline scientifiche sin dalla scuola primaria. Tra i partecipanti si sono distinti, in modo particolare, Riccardo Basso (classe 4A) e Lorenzo Vinai (classe 5A), che, grazie agli ottimi risultati ottenuti, accederanno alla finale italiana, in programma sabato 23 maggio 2026 a Milano.

 Questa sarà un'occasione straordinaria per confrontarsi con altri giovani studenti di tutta Italia in un clima di sana competizione e divertimento. Un traguardo significativo che rende orgogliosa tutta la comunità scolastica del nostro Istituto e testimonia l’impegno degli alunni e il lavoro svolto quotidianamente in classe.

comunicato stampa

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