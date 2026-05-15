Successo ai Campionati Junior di Giochi Matematici per il plesso di Villanova Mondovì capoluogo

Il 25 marzo le classi quarte e quinte della scuola primaria del plesso di Villanova Mondovì capoluogo hanno partecipato ai Campionati Junior di Giochi Matematici, un’importante iniziativa dedicata alla valorizzazione del pensiero logico e delle competenze matematiche.

Gli alunni si sono messi alla prova affrontando individualmente una serie di giochi e rompicapi, da risolvere in un tempo massimo di 90 minuti. L’attività ha rappresentato un’occasione stimolante per sviluppare la capacità di ragionamento, la concentrazione e il problem solving, promuovendo la passione per le discipline scientifiche sin dalla scuola primaria. Tra i partecipanti si sono distinti, in modo particolare, Riccardo Basso (classe 4A) e Lorenzo Vinai (classe 5A), che, grazie agli ottimi risultati ottenuti, accederanno alla finale italiana, in programma sabato 23 maggio 2026 a Milano.

Questa sarà un'occasione straordinaria per confrontarsi con altri giovani studenti di tutta Italia in un clima di sana competizione e divertimento. Un traguardo significativo che rende orgogliosa tutta la comunità scolastica del nostro Istituto e testimonia l’impegno degli alunni e il lavoro svolto quotidianamente in classe.