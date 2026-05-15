MALTEMPO / Temporali, rovesci e anche qualche lieve fiocco di neve in Granda

Un pomeriggio dal sapore decisamente autunnale quello che oggi, venerdì 15 maggio, ha accompagnato la provincia di Cuneo verso il fine settimana.

Rovesci e temporali sparsi si sono verificati su tutta la Granda, con la presenza di fiocchi di neve a 1300-1400 metri, come accaduto al Colle di Tenda. Il bollettino di Arpa Piemonte prevede "un’attenuazione dei fenomeni in serata a partire da nord-ovest e rinforzi per locali condizioni di foehn nelle vallate alpine", mentre da domani è atteso "tempo stabile e soleggiato con precipitazioni residue sull'Appennino al mattino".

Un nuovo possibile peggioramento del tempo è atteso per la giornata di lunedì.