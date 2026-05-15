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Maltempo: oggi Granda ancora in allerta per temporali e rovesci
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Attualità | 15 maggio 2026, 14:07

Maltempo: oggi Granda ancora in allerta per temporali e rovesci

Interessata buona parte della provincia a eccezione della pianura. Attenuazione in serata. Nuovo peggioramento da lunedì

Maltempo: oggi Granda ancora in allerta per temporali e rovesci

Interessa tutte le zone del Piemonte meridionale – dalle valli Po e Varaita a quelle del Belbo e del Bormida, passando per il Cuneese e il Monregalese - l’allerta gialla diffusa dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per il pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio.

Arpa prevede in particolare "rovesci e temporali sparsi, più diffusi e persistenti sul settore meridionale" e "quota neve neve è 1400-1600 m".

Si prevede poi "un’attenuazione dei fenomeni in serata a partire da nord-ovest e rinforzi per locali condizioni di foehn nelle vallate alpine", mentre da domani è atteso "tempo stabile e soleggiato con precipitazioni residue sull'Appennino al mattino".

Un nuovo possibile peggioramento del tempo è atteso per la giornata di lunedì.

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