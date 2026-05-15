"Manifesta Bellezza": bando della Fondazione Crc stanzia 2.5 milioni per interventi di restauro e conservazione di beni culturali

È online il bando Manifesta Bellezza con cui la Fondazione CRC intende sostenere iniziative finalizzate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale, favorendo progettualità che ne migliorino l’accessibilità fisica, cognitiva, sensoriale e sociale.

La nuova iniziativa raccoglie l’eredità del Bando Patrimonio Culturale – che dal 2016 al 2025 ha sostenuto 491 progetti per oltre 13 milioni di euro complessivi di contributi – a cui si aggiunge una specifica misura dedicata al tema della distruzione. È già

disponibile sulla pagina dedicata il webinar tecnico di presentazione.

SETTE MISURE

Manifesta Bellezza scade il 30 settembre e mette a disposizione 2,53 milioni di euro su 7 misure:

- Misura 1 - Patrimonio Produttivo (contributo massimo richiedibile di 80.000 euro);

- Misura 2 - Patrimonio Educativo e Sociale (contributo massimo richiedibile di 80.000 euro);

- Misura 3 - Patrimonio Fortificato (contributo massimo richiedibile di 80.000 euro);

- Misura 4 - Patrimonio di Interesse Religioso (contributo massimo richiedibile di 80.000 euro);

- Misura 5 - Patrimonio Mobile e Siti Archeologici (contributo massimo richiedibile di 25.000 euro);

- Misura 6 - Patrimonio Paesaggistico (contributo massimo richiedibile di 25.000 euro);

- Misura 7 – Distruzione (contributo massimo richiedibile di 50.000 euro).

TRE WEBINAR

Il bando propone inoltre, a tutti gli interessati, un ciclo di tre webinar nel mese di maggio per approfondire, grazie al contributo di esperti, i diversi temi oggetto delle misure:

- Restauro, Valorizzazione e Conservazione come strumento per assicurare un futuro, con Fabio Calvi, direttore e progettista del Parco di Villa Durazzo Pallavicini di Genova;

- La conservazione preventiva e programmata, strategia sostenibile per il patrimonio architettonico: tra circolarità della conoscenza e cura, con Monica Naretto, professore ordinario di Restauro presso il Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design;

- La valorizzazione del patrimonio culturale: dall'accessibilità all'inclusione, con Michela Benente, ricercatrice e professore aggregato in Restauro presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino.

Tutti gli appuntamenti sono previsti online: è possibile iscriversi e consultare i webinar su alla pagina https://fondazionecrc.it/cosafacciamo/manifesta-bellezza/.

GOLA: "LEVA STRATEGICA PER IL TERRITORIO"

“Con il bando Manifesta Bellezza, la Fondazione dà nuovo slancio al proprio impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale presente in provincia di Cuneo, leva strategica per la crescita di tutto il territorio e ricchezza che vogliamo tramandare alle future generazioni” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “All’ampia dotazione economica, il bando affianca la proposta di un percorso di approfondimento, che coinvolge esperti del settore e viene messo a disposizione di tutti gli interessati sul sito della Fondazione, quale contributo di conoscenza”.

Nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 giugno è prevista – come già avvenuto negli ultimi anni – l’apertura coordinata di alcuni tra i più significativi beni culturali della provincia di Cuneo, restaurati nel corso degli anni grazie ai contributi della Fondazione CRC.