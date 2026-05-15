Al Salone del Volontariato di Alba i giovani sono protagonisti

Giovedì 28 maggio il Salone del Volontariato di Alba dedica una mattinata agli studenti delle scuole superiori, per invitarli a scoprire le realtà che operano quotidianamente nel tessuto sociale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Alba, la Consulta del Volontariato e il Csv Cuneo, con il coinvolgimento della Consulta Provinciale degli studenti.

Dalle ore 9 alle 13, il cortile della Maddalena ospiterà ventinove stand allestiti dagli enti del terzo settore e dalle realtà del volontariato locale, proponendo uno spazio di partecipazione attiva sull'incontro e sulla solidarietà.

Il programma della mattinata si preannuncia denso di contenuti, con l'approfondimento dedicato a due progetti:

“Liberi Legami: genitori e figli oltre le sbarre” uno spazio curato dagli studenti della 4ª D dell'IIS Cillario Ferrero che, durante l’anno scolastico, hanno condotto una riflessione sul tema della realtà carceraria e della genitorialità.

“Arte di Stare Bene” un progetto realizzato in collaborazione con gli operatori dell'ASL CN2, di Di.Apsi Alba-Bra e dell’Associazione Progetto Scaldacuore. Alcune classi del Liceo Cocito parteciperanno all’incontro conclusivo del progetto, sviluppato sulle tematiche del benessere e della salute mentale. Verrà allestita inoltre una mostra di tutte le opere artistiche realizzate dagli studenti coinvolti.

Oltre ai progetti specifici, la mattinata darà spazio ad una serie di talk pensati per ascoltare e condividere pensieri, sogni ed esperienze vissute sul campo.

A raccontare in diretta l’evento sarà Radio Alba, che animerà il salone dando voce a chi vive il volontariato in prima persona.