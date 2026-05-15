L’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni in visita alla Biraghi S.p.A.

Giovedì 14 maggio l’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha fatto visita alla sede della Biraghi S.p.A. a Cavallermaggiore.

L’incontro ha offerto l’occasione per un approfondimento sulle strategie di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, tema centrale nell'azione dell'Assessore, da sempre impegnato nel sostegno della qualità certificata e del patrimonio enogastronomico regionale.

Durante la visita, l’Assessore ha manifestato vivo apprezzamento per la dedizione della Biraghi nel presidiare la filiera lattiero-casearia, pilastro economico del cuneese. Al centro del confronto, la capacità dell'azienda di trasformare il miglior latte piemontese in prodotti iconici come il Gran Biraghi, i celebri Biraghini e il Gorgonzola DOP Biraghi, simboli di un saper fare che coniuga il rispetto per la materia prima con le esigenze del consumo moderno.

La giornata ha confermato la sinergia tra le Istituzioni regionali e le realtà produttive che portano l'identità del Piemonte sulle tavole dei consumatori, rafforzando il posizionamento agroalimentare del territorio sui mercati nazionali e internazionali.