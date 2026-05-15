Ceva, partiti i lavori al Parco della Rotonda

Sono ufficialmente iniziati gli interventi di riqualificazione dell’area giochi del Parco della Rotonda, primo lotto del più ampio progetto di valorizzazione promosso dall’Amministrazione comunale per rendere l’ambito sempre più sicuro, funzionale e a misura di famiglie.

Nei giorni scorsi hanno preso il via le operazioni preliminari con la rimozione dei vecchi giochi presenti nell’area adiacente al bar. Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane e porteranno alla realizzazione di nuovi spazi dedicati ai più piccoli, con installazione di giochi moderni e inclusivi, nuova pavimentazione antitrauma e una revisione complessiva della logistica dell’area.

Il progetto rappresenta il primo passo di un percorso più ampio di riqualificazione del Parco della Rotonda.

“Con l’avvio dei lavori – sottolineano il sindaco Fabio Mottinelli e il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Fabio Ferrero – entriamo finalmente nella fase operativa di un intervento molto atteso. Le operazioni dureranno alcune settimane e consentiranno di migliorare concretamente la vivibilità e la sicurezza di uno degli spazi più frequentati dalle famiglie cebane”.