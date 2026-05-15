Torna LangArte: arte, tradizione e cultura nel cuore di Rocca Cigliè

Domenica 17 maggio il Comune di Rocca Cigliè ospiterà la dodicesima edizione di LangArte, manifestazione dedicata alla valorizzazione del territorio, dell’arte, della cultura e delle tradizioni locali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il piccolo borgo delle Langhe, facendo conoscere ai visitatori il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del paese attraverso una giornata di incontro, socializzazione e condivisione.

LangArte rappresenta infatti un’occasione per vivere Rocca Cigliè nella sua autenticità: passeggiare tra le vie del centro storico, visitare i luoghi simbolo della comunità, incontrare artisti e artigiani, degustare prodotti tipici e trascorrere momenti di relax immersi nel paesaggio delle Langhe.

L’Amministrazione Comunale crede fortemente in questa manifestazione, nata per creare un ponte tra cultura, territorio e comunità. L’arte e l’artigianato diventano così strumenti di valorizzazione del borgo, capaci di creare relazioni, trasmettere bellezza e far riscoprire il valore dei piccoli paesi come luoghi ideali dove vivere il proprio tempo libero, ritrovare qualità della vita e, perché no, valutare anche nuove opportunità abitative.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare:

la Cappella dell’Assunta con i suoi affreschi quattrocenteschi;

la Torre civica, simbolo del paese;

il Forno comunitario, recentemente valorizzato grazie all’impegno dell’Associazione Amici del Forno.

Le visite saranno curate dall’Istituto Italiano dei Castelli nell’ambito della Giornata Nazionale dei Castelli.

Presso il Centro Culturale sarà inoltre allestita la mostra di acquerelli dell’artista Alain Guidetti, mentre Piazza Balcone di Langa ospiterà stand enogastronomici e bancarelle con creazioni artistiche.

Non mancheranno momenti dedicati alla convivialità e all’intrattenimento:

alle ore 13.00 il pranzo presso la Sala Polivalente, nel pomeriggio lo spettacolo musicale di Alessandra e Fabrizio e l’intrattenimento per bambini con Clown Bastiano, oltre alla tradizionale merenda con le “curniele” preparata dall’Associazione Amici del Forno. La giornata si concluderà con un aperitivo al tramonto.

Il Comune di Rocca Cigliè invita cittadini, visitatori e turisti a partecipare a questa giornata di festa, pensata per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità attraverso cultura, arte e tradizioni.