A Piasco una giornata dedicata alla sicurezza stradale tra educazione, prevenzione e comunità

La Scuola Materna, con il patrocinio del Comune di Piasco, organizza, in collaborazione con la Polizia di Stato, l'Istituto Comprensivo e l'Associazione Vittime della Strada, una giornata dedicata alla sicurezza stradale, prevista domani venerdì 15 maggio, con attività pensate per i più piccoli e una serata aperta a tutta la cittadinanza nella Sala Polivalente alle ore 21 con la partecipazione dello psicologo e ricercatore specializzato in educazione stradale dottor Gian Marco Sardi, l'Ispettore della Polizia di Stato Nicola Mattio ed il presidente provinciale della associazione Vittime della Strada Aldo Abello.

“La sicurezza stradale – afferma la sindaca Stefania Dalmasso - è una responsabilità collettiva che riguarda tutti: istituzioni, forze dell’ordine, scuole, famiglie e cittadini. La giornata organizzata a Piasco dalla Scuola Materna, insieme alla Polizia di Stato e all’associazione vittime della strada rappresenta un momento importante di sensibilizzazione e confronto, soprattutto per i più giovani, affinché cresca una cultura del rispetto delle regole e della tutela della vita umana.

Come amministrazione comunale crediamo che prevenzione ed educazione siano strumenti fondamentali per ridurre gli incidenti e costruire una mobilità più sicura e consapevole. In questa direzione va anche l’acquisto del precursore per il controllo dell’alcol, uno strumento concreto che aiuta a prevenire comportamenti pericolosi alla guida e a rafforzare le attività di controllo sul territorio.

L’obiettivo è promuovere una convivenza sempre più equilibrata e rispettosa tra pedoni, ciclisti e automobilisti, perché le nostre strade devono essere spazi sicuri e condivisi per tutti.

L'amministrazione Comunale ringrazia il presidente della Scuola Materna Flavio Occelli con tutto il Cda per aver fortemente voluto ed organizzato questa importante attività.

Educare i bambini fin da piccoli al rispetto delle regole e degli altri significa costruire, passo dopo passo, una comunità più consapevole e più sicura. Vi invitiamo a partecipare numerosi alla serata aperta a tutti: sarà un momento utile e concreto per crescere insieme, come cittadini e come comunità”.