Nuova mensa alla primaria Alighieri, inaugurazione con il presidente Cirio

Domani, venerdì 15 maggio alle 12, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio inaugurerà ufficialmente la nuova mensa scolastica della scuola primaria Alighieri.

Dopo il sopralluogo effettuato dall’Asl, gli alunni della scuola primaria hanno già potuto testare la cucina della nuova struttura, realizzata al piano seminterrato dell’edificio scolastico. La nuova mensa raggiunge una capienza complessiva di circa 152 posti.

L’intervento ha riguardato la ristrutturazione e l’ampliamento dei locali destinati alla refezione scolastica, con la creazione di nuovi spazi per la distribuzione dei pasti, il rifacimento dei servizi igienici, l’adeguamento degli impianti e la realizzazione di ambienti più sicuri, funzionali e confortevoli per gli studenti.

A completamento dei lavori sono state realizzate anche opere integrative, tra cui interventi sugli impianti, controsoffitti di sicurezza e la fornitura degli arredi.

“L’intervento il cui importo a contratto è di 360 mila euro più Iva, con opere complementari per 51 mila euro più Iva – spiegano il sindaco Paolo Motta con gli amministratori comunali – ha previsto la ristrutturazione e l’ampliamento dei locali destinati alla mensa, con nuovi spazi per la distribuzione dei pasti, il rifacimento dei servizi igienici, l’adeguamento degli impianti e la realizzazione di ambienti più sicuri, funzionali e confortevoli per gli studenti. A completamento dei lavori sono state realizzate anche opere integrative, tra cui interventi sugli impianti, controsoffitti di sicurezza e la fornitura degli arredi.

Un ringraziamento va all’Ufficio tecnico comunale, ai tecnici progettisti e alla direzione lavori, all’impresa esecutrice e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’intervento, nonché all’Ufficio scolastico comunale e alle cuoche che ogni giorno garantiscono con impegno il servizio mensa. È un passo importante per migliorare la qualità degli spazi scolastici e garantire ai nostri ragazzi un ambiente moderno, sicuro e funzionale”.