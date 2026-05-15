A Monchiero processione vicariale per rilanciare il Santuario della Madonna del Rosario

Una processione comunitaria per riportare attenzione e partecipazione attorno a uno dei luoghi storici della devozione mariana del territorio. Domenica 31 maggio il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Monchiero Alto ospiterà la conclusione vicariale del mese di maggio, con una processione che coinvolgerà le parrocchie della Vicaria della Langa.

L’iniziativa nasce all’interno del percorso di valorizzazione avviato dal nuovo parroco di Monchiero, don Bruno Cerchio, arrivato da pochi mesi alla guida della comunità insieme a don Mario Merotta.

“Il santuario è stato ed è ancora oggetto di importanti lavori di abbellimento e consolidamento”, spiega don Bruno. “Si tratta di un grande lavoro iniziato prima del mio arrivo, ma che punta chiaramente a rilanciare questo luogo”.

La processione del 31 maggio rappresenterà uno dei primi momenti pubblici di questo nuovo percorso pastorale.

“Con la Vicaria abbiamo deciso di concludere il mese mariano con una grande processione vicariale che coinvolgerà le parrocchie di tutta la Langa”, sottolinea il parroco. “Sarà anche un’occasione per ridare lustro e importanza al santuario”.

Don Bruno richiama poi il valore simbolico e religioso del luogo, strettamente legato alla stessa identità della parrocchia di Monchiero.

“Il santuario è dedicato alla Beata Vergine del Rosario, così come la parrocchia”, osserva. “La statua conservata nel santuario rappresenta un elemento molto importante per la nostra comunità”.

Il programma della serata prevede il ritrovo alle 19.45 nella piazza davanti alla chiesa parrocchiale di Monchiero. Alle 20 partirà la processione verso il santuario, mentre intorno alle 20.45 verrà recitato il Rosario conclusivo del mese mariano. Al termine è previsto anche un momento conviviale offerto dalla Pro Loco di Monchiero.

L’obiettivo, però, non si limita al singolo appuntamento del 31 maggio. L’idea è quella di costruire gradualmente nuove occasioni spirituali e comunitarie attorno al santuario.

“Vorremmo valorizzarlo attraverso ritiri spirituali, rosari, liturgie e altre iniziative”, spiega ancora don Bruno. “Non possiamo celebrarvi stabilmente la messa domenicale perché non è la chiesa parrocchiale, ma vogliamo comunque rilanciare il santuario anche dal punto di vista spirituale”.

Il parroco sottolinea infine che il lavoro è soltanto all’inizio.

“Siamo arrivati qui da pochi mesi”, conclude. “Ma c’è la volontà di costruire nel tempo un percorso che possa riportare il santuario a essere un punto di riferimento per il territorio”.