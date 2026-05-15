Focus su furti, prevenzione e videosorveglianza in corso Langhe: commercianti e Carabinieri a confronto ad Alba

Un confronto diretto tra esercenti e forze dell’ordine per affrontare le criticità emerse negli ultimi mesi nell’area di Albapiù e corso Langhe. Si è svolto giovedì nella sede dell’Associazione Commercianti Albesi un tavolo tecnico dedicato al tema della sicurezza, con la partecipazione del Comando dei Carabinieri di Alba rappresentato dal capitano Giuseppe Santoro e dal luogotenente Claudio Grosso.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi episodi segnalati dalle attività commerciali della zona, con particolare attenzione a furti, situazioni di minaccia e percezioni di insicurezza registrate negli ultimi mesi.

Durante il confronto è stata evidenziata la costante attività di monitoraggio e controllo del territorio svolta dal Comando dei Carabinieri di Alba, ribadendo al tempo stesso l’importanza della collaborazione tra operatori commerciali e forze dell’ordine.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della segnalazione tempestiva e della denuncia, considerate strumenti fondamentali per consentire interventi rapidi ed efficaci. Al centro del tavolo anche il ruolo della videosorveglianza, indicata come elemento importante sia sul fronte della prevenzione sia come deterrente nei confronti di comportamenti illeciti.

L’incontro ha registrato una partecipazione significativa da parte degli esercenti dell’area, che hanno apprezzato il confronto operativo con i rappresentanti dell’Arma e le indicazioni fornite sulle azioni utili per rafforzare la tutela delle attività commerciali e della clientela.