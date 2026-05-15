BTM convoca i soci a Carmagnola: domani l'Assemblea annuale in piazza delle Olimpiadi

Domani, sabato 16 maggio, piazza delle Olimpiadi a Carmagnola ospiterà l'Assemblea annuale dei Soci della Banca Territori del Monviso (BTM). L'apertura ufficiale dei lavori è prevista per le ore 16, dando inizio a una sessione che alternerà gli adempimenti istituzionali a momenti di approfondimento sulla vita dell'istituto. Al termine della parte amministrativa, la giornata proseguirà con una cena sociale, organizzata tra le 19,30 e le 22 nell’area food dedicata. La serata si concluderà con l'intrattenimento artistico: alle 22,15 è programmato lo spettacolo di Ezio Greggio, seguito a mezzanotte dalla musica della Royal Party Band.

La logistica

Per facilitare l’afflusso l'organizzazione ha predisposto un piano di trasporti specifico. I partecipanti potranno usufruire di un parcheggio gratuito presso il Bennet di Carmagnola, in Via Sommariva, collegato alla piazza da un servizio navetta attivo dalle 15,30 alle 20 e nuovamente dalle 22 all’una di notte. Per i soci residenti in altre aree del territorio, sono state inoltre previste corse dedicate con partenze da Casalgrasso, Sant’Albano Stura, Trinità e Fossano.



I risultati dell'esercizio 2025

Sotto il profilo strettamente finanziario, l’appuntamento di domani rappresenta il momento della ratifica di un bilancio che segna un punto di svolta per la banca. L'esercizio 2025 si è infatti chiuso con un utile netto di 14,63 milioni di euro, dato che si attesta come il miglior risultato economico conseguito dalla costituzione dell’istituto. Questa performance economica va a consolidare la struttura patrimoniale della banca, permettendo di proseguire l'attività di sostegno al credito in un contesto macroeconomico ancora variabile. La fiducia dei risparmiatori trova riscontro anche nella crescita della base sociale, che oggi conta oltre 10.500 membri.

Attenzione ai giovani e al territorio

Oltre all’analisi dei flussi finanziari, l’Assemblea dedicherà uno spazio significativo al ricambio generazionale. Verrà infatti presentato ufficialmente l’Advisory Board Next, la "BTM Young Community", un organismo pensato per avvicinare le nuove generazioni alla realtà del credito cooperativo. In quest'ottica, durante il pomeriggio verranno assegnati i premi ai giovani soci e socie che si sono distinti per meriti scolastici. L'iniziativa conferma la volontà della banca di investire nelle risorse umane del territorio, integrando la solidità dei numeri con progetti di valore sociale.