Isabel Sterr entra nel mondo CBT Italia

Ci sono collaborazioni che nascono da una strategia. E altre che nascono da una visione condivisa. Quella tra CBT ITALIA e la triatleta tedesca Isabel Sterr appartiene alla seconda categoria.

Atleta della nazionale tedesca, impegnata tra World Cup, European Cup e Bundesliga tedesca e francese, Isabel rappresenta una nuova generazione di professionisti: esigenti, tecnici, internazionali. Atleti che non scelgono un prodotto per moda, ma per prestazione reale.

Ed è esattamente da qui che nasce il legame con la nuova CBT ITALIA Mystero. Una piattaforma racing sviluppata per trasferire ogni watt in velocità, precisione e controllo assoluto.

La Mystero è costruita con una stratificazione evoluta di carbonio TORAY T700, T800 e M40J, combinazione che permette di ottenere rigidità strutturale, leggerezza e stabilità ad alte velocità.

Una bici pensata per le gare più dure.

Esattamente come quelle che Isabel affronta ogni settimana nel circuito internazionale.

“Non cercavo una bici qualsiasi. Cercavo qualcosa con un’anima.”

Abbiamo parlato con Isabel Sterr per capire come è nata questa collaborazione e cosa significhi gareggiare ad altissimo livello con la CBT ITALIA Mystero.

Isabel, gareggi nella Coppa Europa e nei campionati nazionali di massima serie. Come è nata la collaborazione con CBT ITALIA?

“Vivendo nella Baviera meridionale, si cresce con un legame emotivo naturale con l’Italia. Abbiamo una profonda ammirazione per le cose veloci e belle su due o quattro ruote.

Per la mia carriera non cercavo una bici qualunque già pronta; volevo qualcosa con un’anima. Qualcosa che rappresentasse tradizione e prestazione.”

E perché proprio la CBT ITALIA Mystero?

“Le mie gare sono incredibilmente impegnative. I format draft-legal significano sprint continui, curve secche e battaglie costanti per la posizione.

Avevo bisogno di una bici aggressiva, rigida, ma con una maneggevolezza precisa.

CBT ITALIA offre quella rara combinazione di precisione tecnica, qualità artigianale ed estetica straordinaria. Non sono una fan del mainstream; apprezzo l’esclusività e la maestria artigianale che mettono nel loro lavoro.”

Come è iniziata la collaborazione?

“Ho contattato direttamente CBT ITALIA. Sapevo esattamente chi ero come atleta, cosa mi serviva per performare e cosa potevo offrire al brand.

Ci siamo capiti subito. Quando i valori si allineano, tutto il resto viene naturale.”

Una bici nata per il racing internazionale

La prima versione scelta da Isabel è la Mystero Dura-Ace Di2, configurazione top di gamma da appena 6,96 kg, equipaggiata con Shimano Dura-Ace R9270 Di2 12v e ruote NEWMEN Streem VONOA A.49/A.54 da 1305 grammi.

Numeri importanti.

Ma è soprattutto la sensazione di guida ad aver colpito immediatamente Isabel.

Hai già avuto modo di gareggiarci?

“Ho avuto solo qualche sessione di allenamento prima della prima gara, ma è stato incredibile.

Anche in una giornata complicata in acqua, la Mystero ha dimostrato immediatamente il suo potenziale. Ho dovuto rimontare dal fondo del gruppo e lì ho capito davvero quanto questa bici sia veloce.

Sprint lunghi, accelerazioni in uscita dalle curve, stabilità nelle manovre più aggressive: la precisione di guida è eccezionale.

Corro da molti anni e conosco bene le differenze tra una bici buona e una bici realmente da competizione internazionale. La Mystero è una vera purosangue.”

Oltre la performance: identità

Uno degli aspetti più interessanti di questa collaborazione è la naturalezza con cui atleta e brand condividono la stessa filosofia.

Nessuna comunicazione forzata.

Nessuna ricerca del consenso facile.

Solo performance, estetica e autenticità.

“Le persone devono capire che corro con CBT ITALIA perché lo voglio davvero.

Perché è qualcosa di speciale.”

Ed è forse proprio questa frase a raccontare meglio il senso di questo progetto.

CBT ITALIA non nasce per seguire il mercato.

Nasce per costruire biciclette che lasciano un segno.

Un approccio che riflette perfettamente l’identità del brand: design italiano funzionale, performance misurabile, estetica premium ed esperienza di guida come emozione.

Una stagione internazionale appena iniziata

Il calendario 2026 di Isabel Sterr porterà CBT ITALIA sui principali palcoscenici internazionali del triathlon:

European Cup – Torremolinos

European Cup – Caorle

European Cup – Wels

World Cup – Rio de Janeiro

World Cup – Hong Kong

World Cup – Jeddah

Una stagione intensa. Velocissima. Internazionale. Esattamente come la Mystero.

Benvenuta nella famiglia CBT ITALIA

Per CBT ITALIA, accogliere un’atleta del calibro di Isabel Sterr significa molto più di una sponsorship.

Significa collaborare con una professionista capace di portare feedback concreti maturati nel massimo livello internazionale. Sensazioni reali. Esigenze reali. Prestazioni reali.

Un confronto continuo che permetterà al brand di spingere ancora più in alto ricerca, sviluppo e performance dei propri prodotti.

Perché ogni bici CBT CBT ITALIA nasce così: dall’incontro tra ingegneria, esperienza e ossessione per la velocità.

Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54

590.00 €

Scopri il resto della gamma Mystero su www.cbtitalia.com

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