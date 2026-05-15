Bra, a Palazzo Traversa il “suono nascosto del cibo” con Riccardo Migliavada

Giovedì 21 maggio alle ore 21.00 presso la sala nobile di Palazzo Traversa a Bra Riccardo Migliavada, ci porterà alla scoperta di un bel lavoro di ricerca presso l’Università di Pollenzo sul “Suono Nascosto del Cibo”. Durante la serata Riccardo Migliavada, ricercatore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ci parlerà di come il tempo della musica può modificare il comportamento alimentare delle persone.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il progetto MousikonEat con questo incontro è arrivato al suo 4 ed ultimo appuntamento. Le altre date sono state:

Giovedì 23 aprile presso l’Auditorium Arpino di Bra i Maestri Marcello Bianchi al violino, Matteo Costa, Daniela Demicheli e Simone Gragnani al pianoforte porteranno in scena un “Konzert Menu” dove il pubblico è stato parte fondamentale del concerto scegliendo i brani che i musicisti hanno eseguito dal “menu” di sala.

Venerdì 8 maggio presso la Banca del Vino di Pollenzo il M° Dario Tabbia ci ha accompagnto in un viaggio musicale tra “Repertori e Menu” dove la musica ha oreso vita attraverso ricette e assaggi da degustare.

Mercoledì 13 maggio Flavio Russo ci ha portato alla scoperta di storie e amenità su “Cibi e Letteratura” a Palazzo Traversa.

MousikonEat fa parte degli appuntamenti del decennale di “Associazione Mousikon” in collaborazione con realtà del territorio che hanno condiviso il progetto.

Info: eventi.mousikon@gmail.com







