venerdì 15 maggio
Il Monastero Cistercense di Rifreddo
Rifreddo, il violino imita gli animali: al monastero arriva “The Frog”, il bestiario barocco”
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Eventi | 15 maggio 2026, 07:55

Rifreddo, il violino imita gli animali: al monastero arriva “The Frog”, il bestiario barocco”

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al “Rifreddo Landscape Lab”

Il Monastero Cistercense di Rifreddo

Il Monastero Cistercense di Rifreddo

Una rana che gracida, il canto del cucù, galli e galline, persino le fusa di un gatto: sarà il violino a dare voce al mondo animale nel concerto “The Frog: un bestiario barocco”, in programma venerdì 15 maggio alle ore 20 al Monastero Cistercense di Santa Maria della Stella di Rifreddo.

Lo spettacolo propone un affascinante viaggio nella musica del Seicento europeo, tra virtuosismo e fantasia sonora, attraverso le opere di Schmelzer, Biber, Walther e Farina, compositori celebri per la loro capacità di trasformare gli strumenti in autentici narratori della natura.

A interpretare questo repertorio sarà l’Ensemble Delirium Amoris, con Stefano Gerard al violino, Caterina Colelli al violoncello e Anna Cortini al clavicembalo. La musica sarà accompagnata dal “Racconto #7” di Ilaria Leombruni, realizzato in collaborazione con ODS Operatori Doppiaggio e Spettacolo e Giovani di Turno.

Pensato per un pubblico di tutte le età, il concerto durerà circa un’ora e sarà a ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione.

Al termine della serata il pubblico potrà fermarsi per un momento conviviale di ristoro, occasione per condividere l’esperienza in un contesto suggestivo come quello del monastero di Rifreddo.

L’evento fa parte di “Festival Mordente”, il nuovo progetto dell’Accademia Magistra dedicato alla musica antica e ai linguaggi contemporanei, in programma tra Torino e Cuneo dall’8 al 17 maggio.

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