Due mostre e artisti in dialogo nella Saluzzo dell'Arte Contemporanea

Da sabato scorso (9 maggio) a Saluzzo si è aperto il capitolo di Start dedicato all'Arte contemporanea.

In due luoghi simbolo della città: la Castiglia e Il Quartiere sono state inaugurate due mostre collettive, entrambe riconducibili al tema guida di questa edizione, la decima, che si snoda sul filo conduttore della “rencontre” inteso come incontro, confronto e confluenza tra pratiche artistiche e modi di abitare il presente.

La Fondazione Garuzzo con le autorità comunali ha tagliato il nastro della 18ª Saluzzo Contemporanea con la mostra "Tracciando il sentiero". Arte, ambiente e visioni del futuro, realizzata in collaborazione con il Trigenia Award, premio per l'arte contemporanea promosso da Trigenia Energy Company, e curata dalla Galleria CRAG di Torino.

Il progetto, visitabile nell'ala del contemporaneo dell'ex Castello dei Marchesi fino al 13 settembre, presenta il lavoro di ventisei artisti in dialogo con le opere dell'Esposizione e Collezione Permanente della Castiglia, chiamando in causa l'arte come spazio di responsabilità di fronte alle trasformazioni del mondo contemporaneo: dalle crisi ecologiche alle accelerazioni tecnologiche, fino alle interazioni tra esseri umani e intelligenza artificiale.

Ci sono luoghi in cui il pensiero si fa cammino, e sguardi capaci di aprire nuove direzioni. Tracciando il sentiero nasce proprio da qui: da un incontro tra arte, ambiente e visioni del futuro, tra la materia del presente e ciò che ancora possiamo immaginare.

Il filo conduttore è l'energia intesa come principio di trasformazione, non solo in senso fisico ma come forza che attraversa sistemi naturali e dinamiche sociali. Attraverso pittura, installazione, fotografia, scultura e video, le opere si configurano come processi in divenire piuttosto che forme concluse, invitando il pubblico a muoversi tra la dimensione materiale e la sua implicazione simbolica.

Accanto alla mostra è previsto un public program di incontri e momenti performativi, oltre a una pubblicazione che ne raccoglie testi, immagini e contributi.

Gli artisti della collettiva sono Daniele Accossato, Maura Banfo, Domenico Borrelli, Botto&Bruno, Alessandro Cardinale, Linda Carrara, Filippo Centenari, Sara Chanoufi, Alessandro Fabbris, Andrea Francolino, Dario Ghibaudo, Cesare Goria Gatti, Paolo Grassino, Chen Li, Jacopo Martinotti, Giacomo Modolo, Mattia Novello, Emanuele Pagnanini, Sebastiano Pallavisini, Dario Picariello, Fabio Riaudo, Fabio Roncato, Maurizio Sapia, Saverio Todaro, Alessandro Vasapolli e Marzio Zorio.

Al Quartiere, in piazza Montebello 1 si è aperta la 31ª Mostra di Arte Contemporanea powered by Paratissima, a cura di Alessandra Villa, visitabile fino al 17 maggio ad ingresso gratuito il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19.

Nata da una call pubblica che ha raccolto oltre cento candidature da tutta Italia, la collettiva porta in mostra trentacinque artisti italiani e internazionali chiamati a confrontarsi con il tema Rincontrarsi: il ritorno a sé, alle relazioni, ai paesaggi interiori e ai luoghi della memoria.

L'obiettivo principale della mostra, un percorso articolato fatto di immagini fotografiche, pitture, video, installazioni, racconta la curatrice "è stato di esplorare il tema del reincontro come pratica di ascolto, trasformazione e appartenenza», spiega Alessandra Villa. «La selezione degli artisti nasce dal desiderio di costruire un dialogo equilibrato tra prospettive e sensibilità differenti, accomunate da una riflessione sulle molteplici forme di connessione: con i luoghi, con la memoria e con l'altro.» La mostra dedica particolare attenzione alle installazioni video e alla fotografia, intesi come linguaggi capaci di restituire la complessità dell'esperienza e della relazione"

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Si conferma così, per il quinto anno consecutivo, la collaborazione tra Paratissima e Fondazione Amleto Bertoni: un progetto che in cinque edizioni ha coinvolto complessivamente 174 artisti attraverso il lavoro di tre diversi curatori.

Gli artisti in mostra sono: Simona Bartalucci, Matteo Branconi, Alvaro Caleca e Santi Caleca, Diana Casmiro, Cement Blanche, Chelidon Frame, Marina Comerio, Manuel De Marco, Ashley Dequilla, Elle, Cristina Gentile, Beppe Giardino, Giulia Gray, Caterina Goi, Giorgia Guaglianone, Graziella Ingorgia, Alice Mattarozzi, Luca Milanesio, Morb, Anna Maria Moretto, Giulia Osella, Elisa Perotti, PIÙ LUCE, Enrico Prelato, Giacomo Roggi, Sarcastic Collage, Marco Simonetta, Siu Jat Ding, Studio Lievito, Gabriela Aleksandra Szuba, Terratrama, Marcello Torrero e Yiwen Zheng.

Dopo l’Arte contemporanea, Saluzzo aprirà le porte alla 49 ° Mostra nazionale dell’Antiquariato in programma dal 23 maggio fino al 2 giugno, anche per il 2026 curata dall’antiquario saluzzese Franco Brancaccio.

Sempre da sabato 23 sarà ammirabile nell’ex cappella della Castiglia, "la Fiera di Saluzzo" – sec. XVII, la monumentale opera pittorica del torinese Carlo Pittara, molto cara ai saluzzesi e da tempo attesa in città.