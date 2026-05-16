FIORETTO FEMMINILE / Marika Botta terza ai Campionati Assoluti a Torino

Si chiude con un importante risultato la stagione agonistica della Cuneo Scherma Academy, protagonista ai Campionati Regionali Assoluti disputati a Torino, ultimo appuntamento ufficiale dell’anno sportivo per gli atleti della società cuneese.



A brillare è stata Marika Botta, autrice di una prestazione di grande livello che le ha permesso di conquistare uno splendido terzo posto nel fioretto femminile, chiudendo la stagione con un podio di prestigio in una competizione che vedeva in pedana alcuni dei migliori schermidori piemontesi della categoria Assoluti.

Per Botta si tratta di un risultato significativo, che conferma la costante crescita mostrata durante tutta la stagione e il lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Buoni risultati anche nel fioretto maschile, dove la Cuneo Scherma Academy piazza ben tre atleti nella top 16 regionale: Andrea Maino, Matteo Maino e Osea Martini.

Prestazioni solide che testimoniano ancora una volta la qualità del gruppo e la continuità del lavoro tecnico portato avanti durante l’intera annata sportiva.

La gara di Torino chiude una stagione ricca di soddisfazioni per la Cuneo Scherma Academy, protagonista in tutte le categorie — dagli Under 14 fino agli Assoluti e Master — con risultati importanti a livello regionale e nazionale.

Un percorso che conferma la crescita costante della società e il valore del lavoro svolto dallo staff tecnico, guidato dal Maestro Juan Paz y Miño, insieme all’istruttrice Umberta Riboldi e al preparatore atletico Francesco Belmondo.

La stagione sportiva si conclude così con segnali estremamente positivi e con la consapevolezza che la Cuneo Scherma Academy continui a rappresentare una realtà sempre più solida e competitiva nel panorama schermistico piemontese e nazionale.