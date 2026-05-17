Play-out, il Bra lotta ma non basta: la Torres resta in Serie C

Si chiude con una sconfitta, ma non senza orgoglio, la stagione del Bra, battuto 2-1 dalla Torres nel ritorno dei play-out di Serie C Sky Wifi. Al “Vanni Sanna” di Sassari sono i sardi a conquistare la permanenza, forti del doppio confronto favorevole. Per i giallorossi, guidati dal presidente Giacomo Germanetti, resta ora da valutare il futuro: “Nelle prossime settimane saranno analizzate tutte le opzioni possibili per la riammissione o il ripescaggio”, fanno sapere dal club.

Sugli spalti, nonostante la distanza, dodici tifosi braidesi non hanno fatto mancare il loro sostegno, portando colore e voce dalla città della Zizzola.

Primo tempo: equilibrio e episodio chiave

Il Bra parte con buon atteggiamento e crea subito qualche apprensione. Al 3' Liviero viene murato in corner, mentre poco dopo Lia sfonda sulla destra costringendo Zaccagno a un intervento decisivo. I ragazzi di Fabio Nisticò tengono il campo con personalità, ma al 33' arriva l’episodio che cambia l’inerzia: sugli sviluppi di un’azione viziata da un calcio d’angolo non concesso ai piemontesi, Sorrentino trova l’1-0 di testa.

Il finale di frazione resta vivace: Zecca sfiora il raddoppio con un tiro-cross, Franzini risponde presente anche su Nunziatini, mentre Lionetti non inquadra lo specchio. Si va al riposo con i sardi avanti.

Nella ripresa il Bra prova a reagire con determinazione. Ismet Sinani ha una grande occasione al 6', ma Zaccagno salva con il petto. I giallorossi spingono, ma al 18' è la Torres a colpire ancora con Di Stefano, che firma il 2-0.

Nonostante il doppio svantaggio, il Bra non smette di crederci e continua a costruire. La perseveranza viene premiata nel recupero: ancora Sinani trova il gol, battendo Zaccagno con un rasoterra per il definitivo 2-1.

Il tabellino

Torres: Zaccagno, Baldi, Antonelli, Nunziatini (42' st Sotgiu), Liviero, Brentan, Mastinu (35' st Giorico), Sala (42' st Idda), Zecca, Di Stefano (22' st Masala), Sorrentino (35' st Diakite).

A disp: Marano, Petriccione, Fabriani, Lunghi, Luciani, Bonin, Zambataro, Zanandrea.

Allenatore: Alfonso Greco.

Bra: Franzini, Lia (21' st Scapin), Pretato, Sganzerla, Tuzza (26' st La Marca), Sinani, Lionetti (21' st Capac), Milani (26' st Maressa), De Santis, Brambilla, Baldini.

A disp: Menicucci, Renzetti, Rottensteiner, Armstrong, Fiordaliso, Campedelli, Rabuffi, Fioccardi.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Luongo di Frattamaggiore (assistenti: Pasqualetto di Aprilia e Decorato di Cosenza; quarto ufficiale: Bozzetto di Bergamo; VAR: Volpi di Arezzo; AVAR: Pizzi di Bergamo).

Marcatori: 33' pt Sorrentino (T), 18' st Di Stefano (T), 48' st Sinani (B).

Note: serata fredda e ventosa; 5205 spettatori con 12 tifosi giunti da Bra. Ammoniti Nunziatini, Di Stefano, Mastinu (T), Lia, Tuzza, De Santis, Sganzerla (B). Espulso il ds del Bra Menicucci (35' pt).