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Agricoltura | 18 maggio 2026, 17:25

Giovani imprenditori della Granda in piazza a Strasburgo: “Basta tasse verdi, aiutate gli agricoltori”

Domani una delegazione di giovani di Coldiretti Piemonte protesta davanti al Parlamento europeo contro il CBAM sui fertilizzanti e le politiche comunitarie che rischiano la competitività del settore e la sovranità alimentare

Il l Delegato confederale Bruno Rivarossa

Il l Delegato confederale Bruno Rivarossa

Domani, martedì 19 maggio, una delegazione di giovani imprenditori della Granda accompagnerà il gruppo regionale, capitanato dalla Presidente di Coldiretti Piemonte, Cristina Brizzolari, e dal Delegato confederale, Bruno Rivarossa, a Strasburgo per una protesta davanti al Parlamento europeo contro le politiche comunitarie che continuano a scaricare su agricoltori e imprese agricole nuovi costi e vincoli burocratici, mettendo a rischio la competitività del settore e la sovranità alimentare europea.

La mobilitazione è in programma dalle ore 10.30 alle ore 13.00 tra Rue Lucien Febvre e Pont Joseph Bech, nella giornata in cui è attesa la presentazione del piano d’azione sui fertilizzanti della Commissione europea e si riunirà il collegio dei commissari.

Con cartelli e slogan come “Fuori i fertilizzanti dal CBAM”, “Stop Von Der Tax”, “Ursula il tuo patto ci lascia al verde” e “Ursula ferti-lies”, i giovani agricoltori chiederanno ancora una volta di sospendere il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) applicato ai fertilizzanti, che per Coldiretti si traduce in un’ulteriore tassa a carico delle imprese agricole europee. Una misura che arriva in un contesto già segnato dall’aumento dei costi energetici, dalle difficoltà delle catene di approvvigionamento e dalle tensioni geopolitiche internazionali.

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