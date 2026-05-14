Denuncia dei redditi, Varrone (Cia Cuneo): "Compilazione del modello 730 gratuita per chi adotta un cane o un gatto"

Anche per la nuova campagna fiscale, annuncia Daniela Destefanis, vicedirettore e responsabile provinciale dei Centri di assistenza fiscale (Caf) di Cia Agricoltori italiani di Cuneo, torna l’iniziativa “L’adozione ti premia” promossa da Cia Agricoltori Italiani Cuneo: il servizio di compilazione del modello 730 sarà gratuito per tutti coloro che nel 2025 o nel 2026 hanno adottato un cane o un gatto, così come per i volontari impegnati nei canili e nei gattili del territorio provinciale.

Il progetto, consolidato negli anni, nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente chi sceglie di prendersi cura degli animali d’affezione e di valorizzare l’attività di volontariato svolta quotidianamente nelle strutture di accoglienza.

«Vogliamo dare un segnale concreto di attenzione verso chi compie un gesto di grande sensibilità e responsabilità – spiega Igor Varrone, ideatore del progetto e direttore provinciale di Cia Agricoltori italiani di Cuneo –; adottare un cane o un gatto significa offrire una nuova possibilità ad animali spesso vittime dell’abbandono, mentre i volontari rappresentano una risorsa preziosa per il territorio e per il benessere animale. Come Cia Cuneo abbiamo sempre avuto una particolare sensibilità verso queste tematiche e intendiamo continuare a promuovere azioni che uniscano solidarietà, attenzione sociale e vicinanza alle comunità locali».

Per usufruire dell’agevolazione sarà sufficiente presentare la documentazione che attesti l’adozione dell’animale oppure il servizio di volontariato svolto presso un canile o un gattile.

Per maggiori informazioni e per prenotare un appuntamento è possibile rivolgersi alle sedi Caf di Cia Cuneo a Cuneo (0171.67978), Alba (0173.35026), Bra (0172.1836980), Fossano (0172.634015), Mondovì (0174.43545) e Saluzzo (0175.42443).