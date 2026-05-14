Agricoltura, 25 anni della Legge di orientamento: aziende sempre più multifunzionali

La Legge di orientamento si avvicina a un compleanno importante: 25 anni dal 18 maggio 2001. Fortemente sostenuta e ispirata da Coldiretti, ha cambiato il volto dell’agricoltura italiana.

Diverse aziende agricole, agriturismi e fattorie didattiche, in tutta Italia, nel fine settimana presenteranno le attività che, proprio grazie a questa legge, sono oggi possibili, comprese le esperienze estive in campagna per i più piccoli. Nella Granda, attività di vendita diretta saranno proposte questo weekend in occasione di QuintEssenza a Savigliano e del Cuneo Montagna Festival. In quest’ultima manifestazione saranno previsti anche laboratori e attività didattiche per i bambini.

Proprio le fattorie didattiche e gli agriturismi raccontano bene l’evoluzione dell’impresa agricola, sempre più capace di affiancare alla produzione anche accoglienza, educazione e rapporto diretto con le famiglie. Le proposte estive in campagna offrono ai più piccoli un modo diverso di vivere la natura, tra attività all’aria aperta, laboratori pratici, incontri con gli animali, esperienze nell’orto, percorsi naturalistici e giochi rurali. Un’occasione per avvicinare i bambini al mondo agricolo, ai suoi ritmi, ai suoi valori e alle tradizioni contadine.

“La Legge di orientamento, ispirata da Coldiretti e portata avanti e concretizzata dall’allora Ministro dell’Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio, ha allargato i confini dell’attività agricola alla multifunzionalità, dalla coltivazione e dall’allevamento alla trasformazione aziendale dei prodotti, dalla vendita in azienda o nei mercati degli agricoltori all’agriturismo, fino alla nascita delle fattorie didattiche” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Quella legge ha consentito agli agricoltori di diventare protagonisti dell’economia reale e di trasformare l’impresa agricola in un presidio di innovazione, cultura e comunità. Oggi le aziende agricole non producono soltanto cibo, ma generano esperienze, relazioni, educazione e valore per i territori. Il prossimo 6 giugno, in occasione di Piazza Coldiretti a Cuneo, avremo modo di dare ulteriore risalto a questa importante legge.” sottolinea Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.