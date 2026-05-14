Dl Fiscale, Bergesio (Lega): "misure utili per imprese, agricoltura e territori. Bene anche impegni su biogas e tv locali"

“Il decreto fiscale contiene diversi strumenti utili per dare stabilità al sistema e sostenere l’economia reale, dalla maggiore certezza del diritto per i contribuenti al rafforzamento degli incentivi agli investimenti produttivi, fino al sostegno alle imprese rimaste escluse dalle misure di Transizione 5.0. Positive anche le norme che aiutano il mondo agricolo con il credito d’imposta sui carburanti per il riscaldamento delle serre, alleggeriscono oneri amministrativi e fiscali, favoriscono le riorganizzazioni aziendali e intervengono su cultura, spettacolo dal vivo e territori colpiti da eventi sismici.

Sono soddisfatto, inoltre, per l’accoglimento di due ordini del giorno: il primo, a mia firma con il senatore Garavaglia, impegna il Governo a consentire l’utilizzo agronomico del digestato proveniente da impianti a biogas e biometano alimentati da biomasse qualificate come ‘end of waste’, nel rispetto delle regole ambientali, per sostenere una filiera strategica per transizione energetica ed economia circolare.

Il secondo, sottoscritto con i senatori Romeo e Garavaglia, chiede al Governo un contributo straordinario a favore delle piccole emittenti radiotelevisive locali oltre la centesima posizione in graduatoria, per compensare i maggiori costi energetici e garantire il pluralismo informativo e il servizio di prossimità ai cittadini”.

Così il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, intervenuto oggi in aula durante la discussione del Dl Fiscale.



