Armando Erbì verso la presidenza dell’Ente Parco Alpi Marittime

"È per me un grande onore e una responsabilità importante, che assumerò con entusiasmo e rispetto per il territorio e per chi lo abita, lo amministra e lo tutela ogni giorno". Con queste parole Armando Erbì ha commentato il voto col quale la Comunità delle Aree Protette delle Alpi Marittime (del consesso fanno parte il presidente della Provincia, il presidente delle Unioni Montane del territorio e i sindaci dei Comuni interessati), riunitasi questa mattina presso il Grattacielo della Regione Piemonte a Torino lo ha indicato alla presidenza dell’ente.

La designazione è arrivata con 18 voti a favore, 2 contrari e 5 astenuti. A seguito dell’intesa dovrà ora seguire il decreto di nomina da parte del presidente della Regione.

"Ringrazio – prosegue lo stesso Erbì – l’assessore all’Agricoltura, Commercio e Parchi Paolo Bongioanni, l’assessore alla Montagna e Aree protette Marco Gallo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e tutti i sindaci e i presidenti delle Unioni Montane che, con il loro voto, hanno riposto in me la loro fiducia".