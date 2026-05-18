Incendio a Niella Tanaro: in fiamme tre tensostrutture con paglia e fieno

Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi a Niella Tanaro, in località Fornello, dove stanno andando a fuoco tre tensostrutture contenenti paglia e fieno. Le fiamme hanno coinvolto circa un migliaio di rotoballe, generando un intenso lavoro di contenimento e spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato alle 16.20. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco: da Mondovì con autobotte e Aps, da Ceva con Aps e da Morozzo con autobotte, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Fortunatamente l’incendio si è sviluppato in un campo isolato, lontano da abitazioni e strutture sensibili, e al momento non si registrano pericoli per persone o cose.

Le operazioni di bonifica proseguiranno ancora a lungo: la grande quantità di materiale combustibile rende infatti particolarmente complesse le attività di spegnimento completo e raffreddamento dell’area interessata dal rogo.