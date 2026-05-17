Tragedia alla Bra Bra Fenix 2026: muore un concorrente durante la gara ciclistica

La Bra Bra Fenix 2026 è stata colpita da una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto vivere né raccontare. Nel corso della manifestazione ciclistica, che oggi ha portato sulle strade del Braidese circa 2.500 partecipanti, un concorrente è rimasto vittima di un grave incidente lungo il percorso.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’atleta ha riportato conseguenze tali da richiedere l’immediato intervento dei soccorsi presenti in gara. Sul posto il personale medico ha avviato tempestivamente le manovre di rianimazione, proseguendo a lungo nel tentativo di salvargli la vita, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano.

Nel comunicato diffuso nelle ore successive, la società organizzatrice ha sottolineato come la Bra Bra Fenix 2026 sia stata “colpita da una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto vivere né raccontare”, ricordando la dinamica dell’accaduto e l’impossibilità, nonostante la rapidità degli interventi, di modificare l’esito di quanto accaduto.

In segno di profondo rispetto per questa drammatica perdita, gli organizzatori hanno deciso di sospendere ogni attività celebrativa e collaterale legata alla manifestazione. “In un momento di dolore così intenso, l’aspetto sportivo perde ogni significato”, si legge nella nota, che restituisce l’immagine di un evento improvvisamente travolto dal lutto e dalla consapevolezza della fragilità che accompagna ogni impresa sportiva.

L’intera organizzazione ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi in un abbraccio ideale ai familiari dell’atleta deceduto, ai compagni di squadra e a tutta la comunità ciclistica colpita da questo lutto improvviso. Una vicinanza espressa con toni sobri e rispettosi, nella consapevolezza che, di fronte a una simile tragedia, le parole possono solo accompagnare il silenzio e il dolore di chi è stato direttamente toccato dalla perdita.

La società ha infine comunicato che non seguiranno ulteriori comunicazioni di carattere agonistico sulla corsa. La dimensione sportiva, le classifiche e i risultati lasciano spazio al lutto e al rispetto per la memoria del concorrente, cui la giornata odierna rimane, di fatto, dolorosamente dedicata.