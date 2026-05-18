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Cronaca | 18 maggio 2026, 10:06

Un 55enne e un 46enne residenti in provincia di Torino le vittime dell’incidente di Canale

Di La Loggia e Santena, viaggiavano a bordo di una Ktm e una Ducati andate a scontrarsi con una Volkswagen Golf. Le salme composte all’ospedale di Verduno

Un 55enne e un 46enne residenti in provincia di Torino le vittime dell’incidente di Canale

Sono un 55enne e un 46enne, originari e residenti rispettivamente a La Loggia e Santena, in provincia di Torino, le vittime dell’incidente stradale verificatosi nella prima serata di ieri, domenica 17 maggio, in via Alba a Canale.   

I due viaggiavano in direzione Torino a bordo di una Ktm e di una Ducati, diretti verso il capoluogo regionale dopo una giornata fuori porta.

Giunti nel tratto della Strada Regionale 29 compreso tra la rotonda di ingresso alla capitale del pesco presso il mercato ortofrutticolo canalese e la zona artigianale di Vezza d’Alba, hanno impattato una Volkswagen Golf, sulla quale viaggiavano un 44enne e una 32enne residenti in provincia di Cuneo.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di completa ricostruzione da parte dei Carabinieri, che hanno disposto il sequestro dei tre mezzi coinvolti.

Le salme dei due uomini sono state trasportate nella camera mortuaria dell'ospedale di Verduno a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.

Soccorsi dal personale di emergenza di Azienda Zero, i feriti erano stati trasportati nel medesimo nosocomio con un codice di gravità giallo.

Sul posto sono anche intervenute squadre dei Vigili del Fuoco giunti dal distaccamento di Alba.

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Redazione

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