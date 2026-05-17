Tragedia sulle strade dell’Albese: due vittime nello scontro tra un’auto e due moto a Canale

Due le vittime della strada in un incidente verificatosi poco prima delle 19 di oggi, domenica 17 maggio a Canale.

A darne notizia il servizio di emergenza di Azienda Zero, intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba, tuttora impegnati sul posto.

Alle 19.06 l’allarme per lo scontro avvenuto in corso Alba, lungo la strada regionale che porta a Torino.

Il tratto interessato dal sinistro sarebbe quello, compreso tra la zona artigianale di Vezza d’Alba e la rotonda di ingresso a Canale, poco prima del mercato ortofrutticolo: una zona già teatro in passato di incidenti anche mortali.

Qui un’automobile sarebbe andata a impattare violentemente contro due moto.

Da accertare la dinamica. Ad avere la peggio le due persone alla guida delle motociclette, per le quali ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile.

L’uomo e la donna che viaggiavano a bordo dell’auto sono rimasti seriamente feriti. Soccorsi, sono stati trasportati all’ospedale di Verduno in codice giallo.

Il tragico incidente di questa sera porta a nove le vittime di incidenti dall’inizio dell’anno sulle strade della Granda.

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Notizia in aggiornamento