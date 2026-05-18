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Eventi | 18 maggio 2026, 15:17

Al teatro Garavagno di Trinità lo spettacolo “Mike che veniva da lontano” ottiene i consensi del pubblico

Buona partecipazione sabato scorso per l’appuntamento scritto da Ernesto Zucco e messo in scena dalla compagnia “Gli Instabili”. Piccoli problemi tecnici di audio hanno impedito agli spettatori nelle ultime file di godere appieno della rappresentazione. La sindaca Zucco: “Potranno partecipare gratis alla replica”

Al teatro Garavagno di Trinità lo spettacolo “Mike che veniva da lontano” ottiene i consensi del pubblico

Buon successo di pubblico al Teatro Garavagno di Trinità sabato scorso 16 maggio, per l’appuntamento scritto da Ernesto Zucco e interpretato dalla compagnia locale de Gli instabili “Mike che veniva da lontano”. 

Lo spettacolo era ispirato al compianto Michele Peirano, noto a tutti come Mike, prima uomo di cultura molto attivo in società e fondatore di un bar letterario in paese (frequentato da ospiti poi diventati illustri come Ornella Vanoni, Renato Zero e Primo Levi) a fine anni ‘70 e poi frate nei suoi ultimi anni di vita. 

Una serata molto intensa che ha visto l’emozione del pubblico. – ha sottolineato la sindaca trinitese Ernesta Zucco Preciso purtroppo che per disguidi tecnici l’audio non è stato acceso e le ultime file sono state penalizzate. Chi è andato via perché non sentiva potrà essere presente alla replica e non pagherà il biglietto di ingresso. Ci scusiamo per l’inconveniente, l’appuntamento per queste persone è solo rinviato alla prossima occasione”.

Cristiano Sabre

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