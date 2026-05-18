Al teatro Garavagno di Trinità lo spettacolo “Mike che veniva da lontano” ottiene i consensi del pubblico

Buon successo di pubblico al Teatro Garavagno di Trinità sabato scorso 16 maggio, per l’appuntamento scritto da Ernesto Zucco e interpretato dalla compagnia locale de Gli instabili “Mike che veniva da lontano”.

Lo spettacolo era ispirato al compianto Michele Peirano, noto a tutti come Mike, prima uomo di cultura molto attivo in società e fondatore di un bar letterario in paese (frequentato da ospiti poi diventati illustri come Ornella Vanoni, Renato Zero e Primo Levi) a fine anni ‘70 e poi frate nei suoi ultimi anni di vita.

“Una serata molto intensa che ha visto l’emozione del pubblico. – ha sottolineato la sindaca trinitese Ernesta Zucco – Preciso purtroppo che per disguidi tecnici l’audio non è stato acceso e le ultime file sono state penalizzate. Chi è andato via perché non sentiva potrà essere presente alla replica e non pagherà il biglietto di ingresso. Ci scusiamo per l’inconveniente, l’appuntamento per queste persone è solo rinviato alla prossima occasione”.