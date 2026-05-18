Cuneo, il 23 maggio saggio di fine anno per le atlete della Cuneoginnastica

Sabato 23 Maggio 2025 presso il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta alle 20:30 torna in scena il grande saggio dell’A.s.d. Cuneoginnastica Le numerose atlete dell’associazione cuneese si esibiranno di fronte a pubblico, genitori, familiari ed amici mostrando i progressi dell’ultimo anno.



Quest’anno il saggio sarà un vero e proprio Galà della Ginnastica: un momento diverso dal solito dove le protagoniste assolute saranno le nostre atlete e la ginnastica stessa. Tutti i corsi dell’associazione porteranno in pedana un esercizio pensato appositamente per questa serata.La formula di quest'anno è stata pensata con due proposte: il Galà della Ginnastica, che esalta lo spettacolo e l'emozione della ginnastica, come momento di spettacolo, condivisione e festa; dall'altro, una parte più tecnica che verrà svolta nelle palestre dove si svolgono gli allenamenti, corso per corso, con la formula di lezione aperta. Qui i genitori e i familiari potranno vedere da vicino le atlete esibirsi con gli attrezzi propri della ginnastica ritmica e artistica, osservando nel dettaglio gli elementi tecnici appresi e l'atmosfera degli allenamenti.



Durante il Galà’ della Ginnastica, a partire dalle ore 20:30 si alterneranno in pedana tutti i corsi base: dai più piccoli, i Bucaneve di 4/5 anni, alle Margherite, Mimose, Lilla e Girasoli.

Le ginnaste agoniste di ritmica e artistica si esibiranno invece con gli attrezzi propri delle due discipline. Durante l’evento verranno premiate le atlete che durante l’anno hanno raggiunto importanti risultati a livello regionale e nazionale, sia a livello individuale che di squadra.



L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.