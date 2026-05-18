Sabato 23 Maggio 2025 presso il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta alle 20:30 torna in scena il grande saggio dell’A.s.d. Cuneoginnastica Le numerose atlete dell’associazione cuneese si esibiranno di fronte a pubblico, genitori, familiari ed amici mostrando i progressi dell’ultimo anno.
Quest’anno il saggio sarà un vero e proprio Galà della Ginnastica: un momento diverso dal solito dove le protagoniste assolute saranno le nostre atlete e la ginnastica stessa. Tutti i corsi dell’associazione porteranno in pedana un esercizio pensato appositamente per questa serata.La formula di quest'anno è stata pensata con due proposte: il Galà della Ginnastica, che esalta lo spettacolo e l'emozione della ginnastica, come momento di spettacolo, condivisione e festa; dall'altro, una parte più tecnica che verrà svolta nelle palestre dove si svolgono gli allenamenti, corso per corso, con la formula di lezione aperta. Qui i genitori e i familiari potranno vedere da vicino le atlete esibirsi con gli attrezzi propri della ginnastica ritmica e artistica, osservando nel dettaglio gli elementi tecnici appresi e l'atmosfera degli allenamenti.
Durante il Galà’ della Ginnastica, a partire dalle ore 20:30 si alterneranno in pedana tutti i corsi base: dai più piccoli, i Bucaneve di 4/5 anni, alle Margherite, Mimose, Lilla e Girasoli.
Le ginnaste agoniste di ritmica e artistica si esibiranno invece con gli attrezzi propri delle due discipline. Durante l’evento verranno premiate le atlete che durante l’anno hanno raggiunto importanti risultati a livello regionale e nazionale, sia a livello individuale che di squadra.
L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.
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Eventi | 18 maggio 2026, 10:36
Cuneo, il 23 maggio saggio di fine anno per le atlete della Cuneoginnastica
Appuntamento al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta
Sabato 23 Maggio 2025 presso il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta alle 20:30 torna in scena il grande saggio dell’A.s.d. Cuneoginnastica Le numerose atlete dell’associazione cuneese si esibiranno di fronte a pubblico, genitori, familiari ed amici mostrando i progressi dell’ultimo anno.