Cuneo, "Dalla Roccia al Corallo": il 19 maggio incontro dedicato alla fotografia naturalistica

Dalle vette delle Alpi ai tesori del Mediterraneo: martedì 19 maggio, alle 21:00, La Casa del Fiume di Cuneo ospita "Dalla Roccia al Corallo", un incontro dedicato alla fotografia naturalistica d'autore con Filippo Carugati.

L’evento, organizzato da CuneoFotografia APS, vedrà protagonista il Responsabile AFNI Piemonte, ricercatore biologo e fotografo di fama internazionale. Carugati condividerà scatti e racconti di un'Italia selvaggia e sorprendente, frutto di una carriera che lo ha portato a vincere premi nei "templi" della fotografia mondiale come Wildlife Photographer of the Year, Asferico, Montphoto Biophotocontest.

L'ingresso è gratuito. La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della natura e della fotografia.