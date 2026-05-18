Mondovì, dal 22 maggio "Dal figurativo al Legoismo": mostra di Fabrizio Oberti

Rassegna di opere dell’artista Fabrizio Oberti dal moderno al contemporaneo, presso il Museo Della Casa in via G. Beccaria 21, a Mondovì, in un percorso che lo ha portato dal figurativo attraverso rappresentazioni paesaggistiche materiche spatolate, al “Legoismo” dove visioni irreali e futuristiche prendono forma attraverso l’utilizzo di mattoncini Lego e non solo, creando microcosmi fantastici. La mini-personale di Oberti si colloca all’interno di una mostra di artisti contemporanei.

La mostra sarà visitabile dal 22 maggio (inaugurazione ore 18:30) al 16 agosto con orario di visita: dal giovedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 19:00.