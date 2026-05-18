Il festival "Mirabilia" al traguardo della ventesima edizione con 52 compagnie da tutto il mondo

La 20ª edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideata e organizzata dall’Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto, segna un passaggio importante nella storia del Festival: vent’anni di lavoro sul circo contemporaneo, sulla danza, sul teatro urbano, sulle arti performative, sul creare e formare il pubblico del circo contemporaneo e sulla relazione viva tra creazione artistica, territorio e pubblico.

Il titolo scelto per Mirabilia 2026 — “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar” — riprende il celebre verso di Antonio Machado e diventa la dichiarazione poetica e civile che accompagna la ventesima edizione del Festival.

“Il cammino non è già tracciato, si costruisce camminando”: un’immagine che racconta il presente e insieme la visione culturale di Mirabilia. Nato nella Spagna inquieta del primo Novecento, il verso di Machado è diventato nel tempo, anche attraverso la voce di Joan Manuel Serrat e la storia culturale latinoamericana, simbolo di resistenza civile, libertà, dignità collettiva e ricerca ostinata di futuro.

Una frase attraversata da esilii, dittature, migrazioni, lotte sociali e desiderio di giustizia che oggi torna con forza a interrogare il nostro tempo, ricordandoci la necessità di costruire insieme nuovi orizzonti e nuove responsabilità condivise.

In un’epoca segnata da guerre, polarizzazioni, crisi ambientali, paure identitarie, trasformazioni tecnologiche radicali e crescenti fragilità sociali, Mirabilia sceglie di non trasformarsi in un luogo chiuso e rassicurante, ma di aprire spazi di confronto, incontro e attraversamento. Il Festival continua così a interrogare i cambiamenti del mondo con tutte le loro contraddizioni, cercando nella cultura non una fuga dalla realtà, ma uno strumento per leggerla, immaginarla e discuterla collettivamente.

Per questo Mirabilia porta ancora una volta gli spettacoli fuori dai luoghi convenzionali e protetti, dentro piazze, cortili, quartieri, montagne, mercati, musei e spazi della quotidianità. Il teatro urbano, il circo contemporaneo, la danza e le arti performative diventano così strumenti accessibili e popolari, capaci di dialogare anche con chi non frequenta abitualmente i teatri: chi passa casualmente, chi osserva da lontano, chi è diffidente o semplicemente stanco.

È un’immagine che racconta profondamente l’identità stessa di Mirabilia: un festival nato in movimento, cresciuto insieme al proprio pubblico e ai territori attraversati. Un festival che non si limita a programmare spettacoli, ma costruisce relazioni, visioni, connessioni e possibilità.

Da vent’anni Mirabilia trasforma lo spazio pubblico in un luogo di esperienza condivisa, mettendo in dialogo generazioni, linguaggi, comunità e paesaggi differenti, nella convinzione che la cultura possa ancora essere uno strumento vivo di partecipazione e immaginazione collettiva.



UN VIAGGIO NEL CUORE DEL CUNEESE

Mirabilia On the Road è la forma più territoriale e nomade del Festival: un viaggio in 9 tappe dal 2 luglio al 20 settembre 2026 che attraversa città, vallate, borghi, musei, paesaggi naturali e luoghi del patrimonio, costruendo ogni volta un dialogo diverso con le comunità.

Si parte da Busca dal 3 al 7 luglio, cuore creativo del Festival e sede di residenze, anteprime e percorsi di creazione. L’itinerario prosegue a Rittana l’11 luglio, in dialogo con il NuoviMondi Festival, e il 12 luglio al Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, dove il rapporto tra memoria industriale, immaginario del viaggio e arti performative crea una cornice unica. Il 25 e 26 luglio Mirabilia arriva a Pontechianale, dentro il paesaggio alpino della Festa delle Alpi, con spettacoli, azioni itineranti, circo e performance pensate in relazione alla montagna.

Dal 31 luglio al 2 agosto il Festival torna ad Alba, tra centro storico e Cortile della Maddalena; il 22 e 23 agosto raggiunge Vernante, dove l’immaginario dei murales di Pinocchio incontra la vitalità degli artisti; il 29 e 30 agosto approda a Chiusa di Pesio, tra spazi urbani, natura e comunità. Dopo il cuore internazionale di Cuneo, il viaggio riprende poi a Dogliani, dall’11 al 13 settembre, tra piazze, convivialità e partecipazione, per chiudersi a Carrù dal 18 al 20 settembre.

CINQUE GIORNI DI FULL IMMERSION NELLO SPETTACOLO DAL VIVO

A Cuneo dal 2 al 6 settembre 2026 Mirabilia The Festival sarà una full immersion di cinque giorni nello spettacolo dal vivo. Una mappa di luoghi trasformati in palcoscenici: cortili, giardini, piazze, musei, tendoni e boschi. Un’edizione che rafforza il legame con il territorio, con la natura, con la comunità, con i nuovi linguaggi delle performing arts.

MIRABILIA 2026 CELEBRA LA XX EDIZIONE

52 compagnie internazionali, 170 repliche, 9 città e oltre 50 location per il grande festival europeo delle arti performative contemporanee

La XX edizione del Festival Mirabilia si annuncia come una delle più ricche e internazionali di sempre: 52 compagnie provenienti da tutto il mondo — Portogallo, Spagna, Regno Unito, Germania, Cile, Francia, Belgio, Svizzera e Danimarca — daranno vita a un articolato programma con 170 repliche in 9 città e oltre 50 location.

Il cartellone 2026 conferma la vocazione internazionale e multidisciplinare del Festival con 4 prime assolute, 8 prime nazionali e 16 debutti regionali, consolidando Mirabilia come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alle arti performative contemporanee, al circo, alla danza, al teatro urbano e alla sperimentazione.

I GRANDI EVENTI DELLA XX EDIZIONE

Tra gli appuntamenti di punta spicca Motionhouse dal Regno Unito con WILD, grande produzione di dance-circus nello spazio pubblico, spettacolare e fisica, dedicata al rapporto tra corpo, ambiente e natura.Una delle più importanti compagnie mondiali, vanto del Regno Unito, finalmente presente anche in Italia.

Cie Pakipaya dalla Spagna con Toca Toc (prima italiana), spettacolo sotto yurta tra circo aereo, teatro comico e intimità poetica.

Paula Quintas / PistaCatro dal Portogallo/Spagna con Multiperspectivas (prima italiana), importante installazione performativa tra danza, funambolismo, circo, video e improvvisazione teatrale. Premio miglior spettacolo di Circo RedEscena, per un viaggio dentro il nostro inconscio più profondo

Hippana.Maleta dalla Germania/Irlanda con Runners (prima Italiana), creazione di giocoleria contemporanea, ritmo, musica e precisione fisica su tapis roulant.

La Huella Teatro dal Cile con Allqu Yana, teatro fisico e rituale urbano nato da una ricerca antropologica sul paesaggio e sulle culture del deserto di Atacama.

Los Nadies Circo dal Cile con La Artista, progetto di circo contemporaneo e arti pittoriche in una visione scenica sudamericana.

Abbondanza/Bertoni doppia presenza a Mirabilia 2026: con l'anteprima assoluta di Figlia santa, e con l'attesissimo ritorno in scena di Antonella Bertoni e Michele Abbondanza come performers, in un incredibile duetto coreografato dai giovani Panzetti/Ticcone. Lo spettacolo Replica sarà dunque l' imperdibile presenza centrale della danza d’autore italiana.

Scenario Pubblico /Okram Project / Claudio Scalia con LIF, nuova creazione coreografica che porta a Mirabilia una delle linee più vive della danza contemporanea italiana. Accanto ai grandi eventi, Mirabilia 2026 propone una programmazione ampia e stratificata con artisti italiani ed europei, progetti site-specific, performance urbane, spettacoli per famiglie, azioni partecipative, restituzioni di residenza e creazioni nate nel dialogo con i territori.

UNIVERSITÀ DI TORINO: TORNA UTPLAY

Si consolida e si amplia la collaborazione con l’Università degli Studi di Torino. Grazie all’accordo quadro con l’Ateneo, Mirabilia ospita nuovamente UTPlay – Università di Torino Performance & Digital Playground, dispositivo dedicato all’incontro tra arti performative, ricerca universitaria, tecnologie, public engagement e formazione.

Docenti, studenti, artisti e tecnici daranno vita a installazioni, performance immersive ed esperienze ibride, trasformando il Festival in un laboratorio aperto di sperimentazione e in uno spazio concreto di formazione per le nuove professionalità dello spettacolo dal vivo.

PRO DAYS E DIMENSIONE INTERNAZIONALE

Mirabilia si conferma anche piattaforma professionale internazionale. Durante i giorni del Festival a Cuneo torneranno incontri, tavole rotonde, presentazioni e il consolidato Brunchmeeting, dedicato al confronto diretto tra compagnie e operatori.

La XX edizione rafforza inoltre la propria dimensione internazionale attraverso il progetto TransMET-ART, sviluppato da IdeAgorà con L’Entre-Pont di Nizza nell’ambito del programma Interreg ALCOTRA, e grazie a nuove relazioni con partner europei e sudamericani. Obiettivo: costruire reti stabili fondate su mobilità artistica, co-progettazione, diffusione e sostenibilità culturale.

UN FESTIVAL ACCESSIBILE, PARTECIPATIVO E VIVO

Mirabilia continua infine a investire sull’accessibilità, sull’inclusione e sul coinvolgimento delle comunità. Proseguono le collaborazioni con il SAI Cuneo e i percorsi dedicati ai giovani attraverso Università, Accademie, scuole di circo, laboratori e momenti formativi che rendono il Festival un luogo d’incontro tra pubblico, artisti, studenti e professionisti.

Il mercato artigiano Manufacto, installazioni ludiche, aree dedicate al benessere, incontri aperti ed eventi collaterali completano un’esperienza culturale sempre più partecipativa e diffusa, capace di reinventare continuamente il rapporto tra arti performative, spazio pubblico e comunità.



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Nel 2025 il festival è stato sostenuto da:

MiC Ministero della Cultura

Regione Piemonte

Città di Cuneo

Città di Busca

Città di Alba

Comune di Dogliani

Comune di Vernante

Comune di Chiusa di Pesio

Fondazione Compagnia di San Paolo

Fondazione CRT

Fondazione CRC







LE DATE

Mirabilia “The Festival”

Cuneo 2 - 6 settembre 2026

Mirabilia “On the Road”

3 luglio - 20 settembre 2026

BUSCA - 3/5 luglio

RITTANA – 11 luglio

SAVIGLIANO – 12 luglio

PONTECHIANALE – 25/26 luglio

ALBA – 31 luglio/2 agosto

VERNANTE – 22/23 agosto

CHIUSA – 29/30 agosto

DOGLIANI – 11/13 settembre

CARRU – 18/20 settembre







IN COLLABORAZIONE CON

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile;

Ministerio de Relaciones Exteriores; División de las Culturas, las Artes, El patrimonio y la Diplomacia Pública (DIRAC) de Chile

Università degli Studi di Torino

StudiUM Dipartimento di Studi Umanistici; StudiUMLab

ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese

Fondazione Piemonte dal Vivo

WBI_Wallonie-Bruxelles International

Rondò dei Talenti

Museo Ferroviario Piemontese _ Fondazione CRS

Conservatorio G. F. Ghedini

Associazione Kosmoki_ NuoviMondi Festival

Fondazione Opere Diocesane Cuneo e Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo

Fondazione Azzoaglio Best Education

SAICuneo

Associazione LVIA

Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

PROHELVETIA_Fondazione svizzera per la cultura

ACCI_Associazione Circo Contemporaneo Italia;

PARTNER: Associazione PrismaDanza; Accademia Internazionale di Teatro; Risonanze Network; Dominio Pubblico; Progetto Quinta Parete; TeatrAzione; COORPI; Collettivo EFFE; Scuola Romana di Circo; Progetto Cura; Scrittori in città; PerformingLands; Into the Woods; Leonardo Arte; Parco Fluviale Gesso e Stura; Confindustria Cuneo; WeCuneo; Confcommercio Cuneo;

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