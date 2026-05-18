Aperte le iscrizioni al “Tour automobilistico del centenario tra le sette Città Sorelle”

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al “Tour automobilistico del centenario tra le sette Città Sorelle” organizzato dall’Automobile Club Cuneo in occasione del centesimo anniversario dalla sua fondazione.

L’evento si terrà sabato 4 e domenica 5 luglio con partenza e arrivo a Cuneo e passaggi, nel corso della due giorni, negli altri sei maggiori centri della provincia: Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano.

Le iscrizioni scadono sabato 27 giugno. Per iscriversi è sufficiente scaricare la scheda di adesione con il programma completo dal sito internet dell’Automobile Club Cuneo www.cuneo.aci.it, richiedibile anche via mail scrivendo all’indirizzo eventi@acicuneo.it. L’iscrizione va poi inviata, via mail, agli indirizzi segreteria@acicuneo.it o eventi@acicuneo.it oppure consegnata alla segreteria dell’Aci a Cuneo, in piazza Europa 5.

L’iniziativa è inserita nel calendario ufficiale di Aci Storico e rappresenta uno dei momenti più attesi per gli appassionati di motorismo storico e degli amanti della cultura automobilistica italiana.

L’evento si tiene con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e delle Città di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano e con il supporto dell’Automobile Club d’Italia e di Sara Assicurazioni compagnia ufficiale dell’Aci. Per maggiori informazioni contattare il numero 0171/440031 o visitare il sito internet www.cuneo.aci.it dove è disponibile il programma completo della manifestazione.