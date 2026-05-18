Domenica si corre la StraSavian 2026, ultimi giorni per iscriversi

Ultime ore per iscriversi alla StraSavian 2026 di domenica 24 maggio. Il termine è giovedì 21 maggio, alle 12, per i gruppi, e venerdì 22 maggio maggio, alle 12, per i singoli. È possibile iscriversi anche nella mattinata di domenica, prima della partenza, ma senza diritto al gadget.

L'edizione di quest'anno – organizzata dal Comune di Savigliano in collaborazione con alcune realtà sportive locali – prevede come sempre due percorsi: quello Open (circa 12 km) e quello Classico (circa 6 km).

Per il primo, la partenza è alle 9 da piazza Santa Rosa, con proseguimento in via Alfieri, via Torino, corso Nazario Sauro, via Trento, via Saluzzo, via Bisalta (Passeggiata dei Mosaici lungo il Maira), via Della Morina, via della Colonia, Sentiero Tortone, strada Solerette, via Suniglia, via Mormanno, via G. Deledda, via Leopardi, passerella attaversamento di via Leopardi, viale Piave, via P. Dovo, Piazzetta Pieve, via Mazzini, Passeggiata Origlia, via Ospedali, corso Indipendenza, viale Marconi, corso Vittorio Veneto, corso Caduti Libertà, via Danna, piazza Molineri, via Garibaldi, piazza Turletti, via Beggiami, piazza Santa Rosa, via Gandi, piazza Cavour, viale 1° Maggio. Arrivo in parco Graneris.

Riguardo il percorso classico, la partenza è in programma alle 9.30, sempre da piazza Santa Rosa, con prosecuzione in via Alfieri, via Torino, corso Nazario Sauro, via Trento, via Saluzzo, via Bisalta (Passeggiata dei Mosaici lungo il Maira), via Della Morina, viale Piave, via Suniglia, via P. Dovo, Piazzetta Pieve, via Mazzini, Passeggiata Origlia, via Ospedali, corso Indipendenza, viale Marconi, corso Vittorio Veneto, corso Caduti Libertà, via Danna, piazza Molineri,via Garibaldi, piazzaTurletti,via Beggiami, piazza Santa Rosa, via Gandi, piazza Cavour, viale 1° Maggio. Arrivo in parco Graneris.

Al termine si terranno le premiazioni, la consegna del pacco gara, l'estrazione a premi e, per chi lo desideri, il pranzo in compagnia organizzato dalla Pro Loco cittadina (antipasto, salsiccia e patatine, formaggio, dolce, pane, acqua a 15 euro. È consigliata la prenotazione contattando il 339.8940518 o scrivendo a prolocosavigliano@gmail.com ).

Il costo delle iscrizioni è di 4 euro a persona per gli adulti, 2.50 euro per i minori di 14 anni e gli animali. Anche il ricavato dell'edizione 2026 sarà devoluto in beneficenza, per la realizzazione di uno spazio sportivo inclusivo volto alla crescita personale, alla socializzazione ed al benessere attraverso attività̀ adattate. Uno spazio progettato per abbattere barriere fisiche e sociali creando un'area accessibile a persone con ogni tipo di abilità.

"La manifestazione – spiegano dal comitato organizzatore – si terrà con qualunque condizione meteo: in caso di pioggia l’arrivo è previsto presso l’Ala di piazza del Popolo, con variazione del percorso nell’ultimo tratto: piazza Santa Rosa, via Alfieri, piazza del Popolo, Ala. A pochi giorni dalla StraSavian vogliamo ringraziare tutti gli sponsor, che con la loro generosità contribuiscono alla realizzazione dell'evento".