Bra, premiati i vincitori del Premio “Giovanni Arpino”

Si è svolta questa mattina, lunedì 18 maggio, all’Auditorium “G. Arpino” di Bra la cerimonia di premiazione della 26ª edizione del Premio Nazionale di Letteratura per Ragazzi “Giovanni Arpino”, appuntamento che ha sancito il culmine del concorso e fatto da anteprima ufficiale al Salone del Libro per Ragazzi.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Gianni Fogliato, l’assessore alla Cultura Biagio Conterno, Tommaso Arpino, lo psicologo braidese Domenico Spagnolo di Medici Senza Frontiere, la giuria young, lo staff della Biblioteca civica e gli autori premiati.

L’edizione 2026 ha visto in gara ben 80 libri, valutati da una commissione composta dagli studenti degli Istituti comprensivi di Bra, dai lettori del gruppo Young Adult della biblioteca civica e dagli studenti dell’IS “Mucci” a indirizzo Grafico per la sezione Illustrazione. La giuria ha assegnato i riconoscimenti nelle quattro categorie previste e il premio speciale, presentando sul palco dell’Auditorium le motivazioni dei premi.

Nella categoria Marmocchi (3-5 anni) il primo premio è andato a Non schiacciate quel bottone di Matilde Tacchini, per una storia ironica e coinvolgente pensata per la lettura ad alta voce. Il secondo premio è stato assegnato a Il mio pezzettino di Francesca Fanizza, apprezzato per la delicatezza con cui affronta perdita, cambiamento e accettazione.

Per la categoria Giovani Lettori (6-11 anni) la giuria ha premiato Re del bosco di Isabella Solmoirago, per l’originale rapporto tra natura ed esseri umani, e Lo strampalatissimo diario di Cenerentola di Marco Rosso, definito travolgente e divertente grazie al suo impianto narrativo in forma di diario.

Nella categoria Lettori Emergenti (12-14 anni) si sono distinti I misteriosi 5 di Pier Vittorio Mannucci, lodato per ritmo e scrittura cinematografica, e L’incredibile casa del signor Pendragon di Giacomo Scoppola, apprezzato per la capacità di muoversi tra reale e fantastico con un finale sorprendente.

Per la sezione Young Adult (15-18 anni), affidata alla giuria del gruppo di lettura della Biblioteca civica, i riconoscimenti sono andati a Io esisto di Holly Bourne, ritenuto un ritratto intenso dell’adolescenza, e a I campi di patate fanno le onde di Graziella Belli, premiato per la forza narrativa e per l’ambientazione legata al territorio di Ormea.

Il premio speciale Illustrazione è stato assegnato a Lupo Astolfo e il fenicottero di Chiara Lorenzoni, con illustrazioni di Francesca Dafne Vignaga. La giuria degli studenti dell’IS “Mucci” ha valorizzato i colori pastello, la chiarezza delle immagini e la disposizione grafica del testo, particolarmente adatta ai più piccoli.

Dopo la premiazione, i giovani giurati hanno partecipato a workshop tematici in Biblioteca civica, guidati dagli autori dei titoli vincitori. Come da tradizione, tutti i volumi in concorso saranno donati alla struttura comunale di via Guala e alle biblioteche scolastiche del territorio.

La manifestazione di Bra si inserisce come apertura ufficiale della 26ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi, che sarà inaugurato al Movicentro mercoledì 20 maggio e proseguirà fino a domenica 24 maggio. Per informazioni e programma completo, il riferimento è il sito turismoinbra.it.