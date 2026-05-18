Grande successo per il “Giro dei Forni”: centinaia di persone in camminata tra la frazione Roata Canale

Pienone domenica 17 maggio per la quarta edizione della camminata “aiforme” organizzata dall’associazione Roata in Festa. Una vera marea di persone si è riversata tra le stradine della frazione di Roata Canale, seguendo l’itinerario che ha toccato i sette forni accesi per l’occasione.

Lungo il percorso i partecipanti hanno potuto degustare piatti cotti direttamente nel forno, preparati dai volontari dei diversi punti tappa e serviti caldi ai camminatori. Profumi, sapori semplici e ricette della tradizione hanno accompagnato la passeggiata, trasformando ogni sosta in un momento di incontro e scoperta. La bella giornata di sole ha favorito l’affluenza di famiglie con bambini, che hanno animato la manifestazione con un clima di festa e convivialità.

La camminata si è conclusa sotto il tendone allestito per i festeggiamenti, dove la giornata si è chiusa con la degustazione del dolce e un momento di condivisione tra partecipanti e organizzatori. Tanti i sorrisi e gli apprezzamenti raccolti durante la giornata, a conferma del forte legame tra la comunità e questa iniziativa, ormai diventata un appuntamento atteso.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti i partecipanti, ai volontari che hanno reso possibile l’evento e alla presidente dell’ACLI di Roata Canale, Chiara Bertaina, per il supporto e la collaborazione. Fondamentale, ancora una volta, il lavoro di squadra che ha permesso di accogliere al meglio le tante persone presenti.

L’appuntamento con il “Giro dei Forni” si conferma così uno degli eventi più sentiti della primavera roatese, capace di unire tradizione, gusto e spirito di comunità.