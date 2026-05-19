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Artigianato | 19 maggio 2026, 11:54

Da Confartigianato Cuneo nuove opportunità per le imprese con la GuIDAbandi e con il servizio energetico CEnPI [VIDEO]

Il direttore Joseph Meineri nell'intervista entra nel merito di ciascun servizio spiegandone caratteristiche e modalità di accesso

Da Confartigianato Cuneo nuove opportunità per le imprese con la GuIDAbandi e con il servizio energetico CEnPI [VIDEO]

Aumentano i servizi all’interno della piattaforma di Confartigianato Cuneo “ImpresaDigitale". L’ultimo nato è “guIDAbandi", pensato per aiutare le imprese a individuare in modo rapido e mirato le opportunità di finanziamento più adatte. Grazie a questo strumento, ogni impresa può verificare in tempo reale le misure agevolative disponibili sulla base di alcuni parametri specifici, come la sede, il codice ATECO e la dimensione aziendale. Il database viene aggiornato ogni 24 ore e il sistema invia una notifica via e-mail esclusivamente quando viene pubblicato un bando in linea con il profilo dell’impresa. In questo modo è possibile rimanere costantemente aggiornati senza il rischio di perdere opportunità rilevanti. Inoltre, visto il panorama alquanto agitato a livello internazionale, con inevitabili contraccolpi sui costi energetici, Confartigianato Cuneo ricorda ad imprese e famiglie il servizio del CEnPI , il consorzio che garantisce le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica attraverso il continuo monitoraggio dell'andamento del mercato.  

Intervista Joseph Meineri direttore generale Confartigianato Imprese Cuneo

redazione

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