Alba, i saloni contro la violenza: nasce GBV Watch Salons con APRO e Confartigianato

Di fronte ad una sala gremita di acconciatori ed estetisti della provincia di Cuneo, si è svolta nei giorni scorsi ad Alba, la presentazione ufficiale del progetto europeo GBV Watch Salons, di cui sono partner per l’Italia APRO Formazione di Alba e Confartigianato Imprese Cuneo. Nell’occasione, è stata presentata la “Guida Pratica” per gli operatori del Benessere, un volumetto contenente le linee di comportamento da applicare quando si viene a contatto con dei segnali di disagio manifestati dalla clientela.

All’incontro, dopo i saluti introduttivi di Fulvio Baratella presidente di APRO Formazione e Michele Quaglia vice presidente vicario di Confartigianato Imprese Cuneo, sono intervenute Irene Miretti project manager APRO Formazione e Maria Cristina Rostagno project manager Confartigianato Imprese Cuneo, le quali hanno illustrato i dettagli del progetto GBV, sottolineandone l’alto valore formativo, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche umano e sociale. Rivolta ai professionisti e agli studenti del settore beauty, l’iniziativa ha l’obiettivo di prevenire e contrastare la violenza domestica di genere, trasformando i saloni di bellezza e i centri estetici in presidi diffusi di ascolto e primo orientamento, in grado di intercettare i segnali di disagio e accompagnare le persone verso i servizi di supporto presenti sul territorio.

"La violenza di genere – ha commentato Quaglia – è un gravissimo disagio sociale che non ha né censo né un’età precisa di riferimento. Alla base di tale comportamento c’è innanzitutto il venir meno del rispetto reciproco, un valore essenziale al mantenimento di una buona convivenza all’interno di ogni comunità. La nostra Associazione vuole essere in prima linea nel mettere in campo tutti gli strumenti utili alla sensibilizzazione sul tema, attivando attraverso il settore imprenditoriale dei servizi alla persona un sistema di supporto, diffuso ed accessibile, in grado di ampliare ulteriormente la rete di prevenzione ed intercettazione delle forme di violenza".

"In Gbv Watch Salons – hanno sottolineato Miretti e Rostagno – i nostri due Enti sono gli unici rappresentanti per l’Italia, affiancata da Grecia, Bulgaria e Romania, dimostrando una particolare sensibilità per una grave problematica sempre più dilagante. Migliorare le competenze dei professionisti del settore estetico nell’identificazione dei casi di violenza di genere e abuso domestico significa fornire alla comunità un ulteriore presidio, fatto di ascolto e fiducia reciproca, a favore di coloro che stanno subendo prevaricazioni, spesso silenziose, ma fortemente a rischio. Intercettare situazioni di violenza significa contribuire alla costruzione di una comunità più attenta, preparata e capace di intervenire, anche attraverso gesti quotidiani e relazioni di fiducia".

E’ stata inoltre presentata la nuova “Guida Pratica” contenente indicazioni sulla parte operativa, una pubblicazione di facile consultazione, con il compito di accompagnare l’operatore attraverso varie fasi di individuazione del disagio: dall’osservazione, all’ascolto fino ai collegamenti da cui ricevere aiuto. Corredata da alcuni esempi pratici, fornisce il supporto necessario per impostare un’interazione rispettosa con la persona in difficoltà preservandone privacy e sensibilità.

L’appuntamento è poi proseguito con gli interventi di Adonella Fiorito presidente dell’associazione Mai + Sole, Manuela Devalle psicologa - psicoterapeuta, Maria Teresa Rosso presidente Area Benessere di Confartigianato Cuneo, Stefania Baiolini presidente nazionale di Confartigianato Estetica e Rita Manuela Chiappa di Soroptimist International Europa.