Kia, Hyundai e Geely portano la mobilità sostenibile a Cuneo

Lo scorso sabato Piazza Galimberti a Cuneo si è trasformata nel cuore della mobilità del futuro con Scacco Matto, l’evento organizzato da Automobili TARGA e dedicato alla mobilità sostenibile.

Dalle 9:00 alle 19:00, la piazza ha ospitato una giornata pensata per avvicinare il pubblico al mondo dell’auto elettrica in modo semplice, diretto e coinvolgente. L’obiettivo era rendere la mobilità elettrica più accessibile e comprensibile, superando dubbi e curiosità grazie al contatto diretto con i veicoli, i consulenti e i professionisti del settore.

Piazza Galimberti, per l’occasione, è diventata uno spazio espositivo, informativo e interattivo. I visitatori hanno potuto vedere da vicino auto elettriche e ibride dei brand Kia, Hyundai e Geely, ricevere informazioni su ricarica, infrastrutture, autonomia, incentivi e opportunità di acquisto, oltre a provare su strada le vetture disponibili con i test drive.

Scacco Matto non è stato solo un momento dedicato alla mobilità, ma anche un’esperienza pensata per coinvolgere famiglie, bambini e ragazzi. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Alba Scacchi, la piazza si è animata con una scacchiera gigante, tornei lampo, lezioni di logica e strategia e momenti di gioco libero.

Tra gli ospiti della mattinata era presente anche Alice Minetti, campionessa italiana di trail running, che ha contribuito a rendere la giornata ancora più speciale.

È stata un’occasione concreta per parlare di mobilità sostenibile in modo diverso, unendo consulenza, divulgazione, gioco e intrattenimento.

Per informazioni: https://automobilitarga.it/