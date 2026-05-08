Confartigianato Cuneo insieme a Afp Cuneo promuove due corsi di formazione per acconciatori ed estetiste finalizzati al benessere in oncologia

Ha preso ufficialmente avvio nel mese di aprile il percorso formativo “Tecniche di trattamenti per l’immagine e il benessere in oncologia”, un’iniziativa altamente specializzata rivolta agli operatori del settore dell’acconciatura, promossa da Confartigianato Imprese Cuneo – Area Benessere – ed erogata dall’AFP presso la sede del Centro di Cuneo.

Il corso nasce con l’obiettivo di rispondere a una crescente esigenza di professionalità e sensibilità nell’ambito dei servizi alla persona, fornendo agli acconciatori strumenti concreti per accogliere e assistere clienti affetti da patologie oncologiche. In un contesto in cui l’immagine personale rappresenta un elemento fondamentale per il benessere psicologico, il ruolo dell’operatore diventa centrale nel supportare percorsi di cura complessi, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Il programma formativo approfondisce tematiche tecniche e relazionali, con particolare attenzione alla gestione delle fragilità legate agli effetti collaterali delle terapie oncologiche, come la caduta dei capelli, la sensibilità del cuoio capelluto e le variazioni della pelle. Accanto agli aspetti pratici, il percorso mira a sviluppare competenze empatiche e comunicative, indispensabili per instaurare un rapporto di fiducia con il cliente.

L’iniziativa è finanziata grazie al contributo regionale a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, nell’ambito della Direttiva “Academy di filiera del Piemonte”, e si rivolge ad acconciatori qualificati – titolari, soci, coadiuvanti o dipendenti, occupati o disoccupati – in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 174/2005 e con almeno tre anni di esperienza documentata nel settore.

Al termine del percorso, i partecipanti che avranno frequentato almeno i due terzi del monte ore complessivo e superato l’esame finale conseguiranno un attestato di Validazione delle competenze, riconosciuto ai sensi della DGR 6 giugno 2016, n. 48-3448. Una certificazione che rappresenta un valore aggiunto significativo in un mercato sempre più orientato alla specializzazione e alla qualità dei servizi.

A conferma dell’interesse crescente verso questo ambito, è già prevista per il prossimo autunno e la primavera successiva l’attivazione di un secondo percorso formativo dedicato alle “Tecniche di trattamenti estetici per il benessere in oncologia”, della durata di 148 ore. Il corso sarà rivolto alle estetiste abilitate, secondo quanto previsto dalla Legge 1/1990, e sarà aperto sia a professioniste occupate sia disoccupate. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 31 maggio 2026.

Questa nuova proposta formativa rappresenta un’importante opportunità per ampliare le competenze degli operatori del settore estetico, contribuendo a creare una rete di professionisti sempre più preparati e consapevoli, in grado di offrire servizi qualificati e umanamente attenti a una fascia di clientela particolarmente delicata.

Per informazioni:

Confartigianato Cuneo,

Rif. M. Cristina Rostagno - Segreteria provinciale Area Benessere e Salute)

+39 0171 451248 - +39 339 2611845 - cristina.rostagno@confartcn.com

AFP Cuneo

+39 0171 693760 - centro.cuneo@afpdronero.it - segreteria.cuneo@afpdronero.it