Confartigianato Cuneo e APRO Formazione presentano ad Alba la “guida” del progetto europeo Gbv Watch Salons [VIDEO]

Si terrà lunedì 11 maggio alle ore 15,00 ad Alba, presso la Sala Vittorio Rolfo (via Vittorio Emanuele), la presentazione ufficiale della “Guida Pratica” nata dal progetto europeo GBV Watch Salons, una pubblicazione rivolta agli operatori del Benessere nella quale sono contenute le linee di comportamento da tenere quando si viene a contatto con dei segnali di disagio manifestati dalla clientela.

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GBV Watch Salons project è il progetto europeo che mira a promuovere una formazione specifica e strutturata per i professionisti del settore Beauty, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violenza domestica e di genere. Finanziato con il supporto della Commissione Europea e sviluppato attraverso un partenariato internazionale, il progetto vede Confartigianato Cuneo e APRO Formazione tra i protagonisti per l’Italia, con l’obiettivo di promuovere una formazione specifica e strutturata rivolta sia agli studenti sia ai professionisti del settore. Il progetto punta a trasformare i saloni di bellezza e i centri estetici in presidi diffusi di ascolto e primo orientamento, in grado di intercettare i segnali di disagio e accompagnare le persone verso i servizi di supporto presenti sul territorio.

All’incontro, dopo i saluti introduttivi di Daniela Balestra presidente di Confartigianato Cuneo e Antonio Bosio direttore generale di APRO Formazione, interverranno Irene Miretti project manager APRO Formazione, Maria Cristina Rostagno project manager Confartigianato Cuneo, Maria Teresa Rosso presidente Area Benessere di Confartigianato Cuneo, Adonella Fiorito presidente dell’associazione Mai + Sole, Manuela Devalle psicologa - psicoterapeuta, Stefania Baiolini presidente nazionale di Confartigianato Benessere e Michele Quaglia vice presidente vicario di Confartigianato Cuneo.

Di facile consultazione, il volumetto ha il compito di accompagnare l’operatore attraverso varie fasi di individuazione del disagio: dall’osservazione, all’ascolto fino ai collegamenti da cui ricevere aiuto. Corredato da alcuni esempi pratici, fornisce il supporto necessario per impostare un’interazione rispettosa con la persona in difficoltà preservandone privacy e sensibilità.

«Gbv Watch Salons – sottolineano da Confartigianato Cuneo e APRO Formazione - rappresenta un’opportunità concreta per formare professionisti e studenti del settore beauty non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano e sociale. Fornire strumenti per riconoscere e affrontare situazioni di violenza significa contribuire alla costruzione di una comunità più attenta, preparata e capace di intervenire, anche attraverso gesti quotidiani e relazioni di fiducia».