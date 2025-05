Roddi, 54enne residente a Verduno investito da una betoniera in manovra. Inutili i soccorsi

La tragedia in un'area a parcheggio lungo la Provinciale 7

E’ un 54enne residente a Verduno la vittima del tragico incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 maggio, presso il parcheggio dell’area di servizio Ip presente al km 5+890 della Strada Provinciale 7, nel tratto che attraversa il territorio di Roddi, tra il campo base del cantiere autostradale e la rotonda di svolta per l’ospedale di Verduno.

L’uomo, le cui generalità non sono ancora note, si trovava nel parcheggio del distributore di carburante quando è stato investito da una betoniera – non da un’auto, come erroneamente riportato inizialmente dal servizio regionale 118 – che stava compiendo una manovra.

L’autista del mezzo pesante non si è evidentemente avveduto della presenza dell’uomo nello spazio di manovra del veicolo.

Inutili i soccorsi immediatamente prestati al malcapitato grazie all’arrivo sul posto dei sanitari del servizio di emergenza regionale, intervenuti con una ambulanza medicalizzata e facendo atterrare sul posto l’elisoccorso.

L’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Alba, mentre presso il parcheggio teatro del tragico sinistro è ora giunto anche il magistrato di turno.

Quello di oggi è il secondo incidente mortale verificatosi in provincia in meno di ventiquatto ore. Nella serata dei ieri, lungo la Provinciale 25 a Villafalletto, il sinistro costato la vita al 55enne di Tarantasca Gianpaolo Rosso (leggi qui). Salgono così a otto le vittime della strada in Granda dall’inizio del 2025.

