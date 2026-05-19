Boves, sabato al mercato torna la musica di “Boves Città della Musica”

Proseguono gli appuntamenti di “Boves Città della Musica”, il progetto che mette in risalto la vocazione musicale della città e anima il calendario della kermesse dedicata alle sette note. Dopo il primo appuntamento del Mercato in Musica, che ha visto protagonista la JBO (Jhon Birks Orchestra), sabato 23 maggio tornerà la musica tra i banchi del mercato con le melodie di Paolo Casolo.

Per l’occasione il compositore e pianista si esibirà con il suo particolare strumento-bicicletta, portando la musica direttamente nel cuore della piazza e del centro cittadino. Uno spettacolo originale, pensato per avvicinare il pubblico in modo immediato e suggestivo, che promette di catturare l’attenzione dei presenti grazie alla presenza scenica e al carisma dell’artista.

Casolo, diplomato in pianoforte, è un musicista eclettico che dopo oltre vent’anni di sperimentazioni ha scelto di superare gli schemi tradizionali, portando la sua musica nelle maggiori piazze d’Europa. Da questa continua ricerca nasce proprio la sua bici-piano, simbolo di un percorso artistico che unisce performance, movimento e incontro diretto con il pubblico.

La sua proposta musicale si distingue anche per una forte componente espressiva: non solo suono, ma un’esperienza capace di trasportare emotivamente e spiritualmente gli ascoltatori, facendo emergere da ogni melodia una tensione verso la bellezza e la trascendenza.

Durante la mattinata, Casolo proporrà brani tratti dai suoi album “Scesi dal cielo” e “Tempi diversi”. L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio alle 10 in piazza Italia a Boves.