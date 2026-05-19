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Attualità | 19 maggio 2026, 16:54

La Statale 28 chiusa al traffico tra Trinità e Magliano Alpi per il recupero di un mezzo pesante finito fuori strada

La circolazione in direzione Liguria è provvisoriamente deviata sulla Strada Provinciale 3 e sulla viabilità locale mentre per chi procede in direzione Torino è attiva la deviazione sulla Sp43 con indicazioni in loco

La Statale 28 chiusa al traffico tra Trinità e Magliano Alpi per il recupero di un mezzo pesante finito fuori strada

Per consentire le operazioni di recupero e rimozione di un mezzo pesante uscito fuori strada in maniera autonoma, la Statale 28 “del Colle di Nava” è temporaneamente chiusa al traffico tra Trinità e Magliano Alpi, in provincia di Cuneo.

Le operazioni di recupero del veicolo sono in corso.

La circolazione in direzione Liguria è provvisoriamente deviata sulla SP3 e sulla viabilità locale mentre per chi procede in direzione Torino è attiva la deviazione sulla SP43 con indicazioni in loco.

Il personale Anas e le forze dell’ordine sono intervenuti per gestire l’emergenza e per riaprire al traffico la Statale non appena completato il recupero del mezzo pesante.

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