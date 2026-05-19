Cuneo, la Società Artisti e Operai celebra 175 anni di storia

Domenica 17 maggio 2026 si è svolta l’assemblea ordinaria della Società di Mutuo Soccorso Artisti ed Operai di Cuneo, alla presenza di Paola Olivero, assessora ai Servizi educativi, scolastici e per la terza età, che ha portato il saluto della sindaca Patrizia Manassero.

Nel corso della relazione, il presidente Sergio Levico ha ripercorso i 175 anni di vita della Società, soffermandosi sui passaggi più significativi della sua storia. Tra questi, la nascita ufficiale dell’11 maggio 1851 con la stipula dell’atto costitutivo, la prima sede nei locali al piano terreno del chiostro del convento di San Francesco e il ruolo avuto, insieme al Comune di Cuneo, all’Ospedale Civile Santa Croce e all’asilo Cattolico, tra gli enti fondatori della Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il presidente ha ricordato anche l’impegno della Società sul fronte dell’istruzione, con l’avvio di corsi serali di arti e mestieri per i propri soci e con la promozione, in ambito cittadino, della Scuola Serale di Arti e Mestieri “Lattes”. Un percorso che conferma la vocazione mutualistica e formativa di una realtà storica profondamente radicata nel tessuto cittadino.

Uno dei momenti più sentiti della mattinata è stato dedicato all’avv. Marcello Soleri, commemorato dalla pronipote dott.ssa Olimpia Soleri nell’80° anniversario della morte. Il suo lascito testamentario ha dato vita alla Fondazione “Borse di Studio Marcello Soleri”, che ancora oggi sostiene il merito scolastico di studenti e studentesse.

Subito dopo si è svolta, come da tradizione, la consegna delle borse e dei premi di studio relativi all’anno scolastico 2024/2025, assegnati a dieci studenti. Le borse di studio “Avv. Marcello Soleri” sono state conferite a Miglietti Elia, Dadone Lucia, Urgese Ivan, Banta Wende Chua dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “M. Del Pozzo” di Cuneo e a Mittone Sara dell’Istituto di Istruzione Superiore “Virginio-Donadio” di Cuneo.

Le borse di studio della Società Artisti e Operai di Cuneo sono andate a Boldea Karinna Elena del Liceo Scientifico Statale “G. Peano”, con il Premio Cav. Uff. Luigi Parola; a Pellegrino Alberto dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Del Pozzo, Levico Arianna del Liceo Scientifico Statale Peano e Peano Francesca dell’Istituto Tecnico Superiore S. Grandis, con il Premio Società Artisti e Operai S.M.S.I.-ETS; e a Frau Alessandro dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Del Pozzo, destinatario del Premio Sig.ra Ida Meinero, riconoscimento messo a disposizione dai familiari in sua memoria.

Al termine della cerimonia, l’assessora Paola Olivero ha rivolto un plauso ai premiati per l’impegno negli studi e per gli ottimi risultati conseguiti, esprimendo anche apprezzamento per l’attività della Società Artisti e Operai, definita una realtà viva e presente nel contesto cittadino.

La giornata si è conclusa all’Hotel Ristorante La Ruota di Pianfei, dove i soci si sono ritrovati per il pranzo sociale e per festeggiare, in amicizia, il 175° anniversario della Società Artisti ed Operai di Cuneo.